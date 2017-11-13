Öldükten sonra yine "seçildi"! İki yıl sonra fark edildi...

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi eski öğretim üyesi Faik Yüksel İnan, başkent kulübünün 10 Mayıs 2015'te yaptığı ve Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın 19. kez seçildiği Olağan Genel Kurul'da Divan Kurulu üyeliğine getirildi.

Uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla tanınan İnan, üye seçilmesinden kısa süre sonra 22 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Gençlerbirliği Kulübü, 23 Haziran Salı günü "Vefat ve Başsağlığı" başlığıyla Divan Kurulu üyesi İnan'ın hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntünün ifade edildiği bir mesaj yayımladı.

Faik Yüksel İnan'ın cenazesi, 24 Haziran Çarşamba günü öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Camisi’nden kaldırılarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

- Ölüm, yedek üyeliğe düşürdü

İnan'ın adı, hayatını kaybettikten yaklaşık 2 yıl sonra Divan Kurulu yedek üyeleri arasında yer aldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesi nedeniyle 17 Şubat 2017'de Olağanüstü Genel Kurul yaptı.

Faik Yüksel İnan'ın ismi, başkanlığa Murat Cavcav'ın seçildiği olağanüstü genel kurulda, Divan Kurulu yedekler listesinde yer aldı. İnan'ın ismi, Gençlerbirliği'nin 17 Şubat 2017'de yapılan genel kurulunda, hayatını kaybetmesinden (23 Haziran 2015) yaklaşık iki yıl sonra, Divan Kurulu yedek üyeler arasına yazıldı.

- Şengel: "Kimse fark edemedi"

İlhan Cavcav'dan önce Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanlığını da yapan 92 yaşındaki Divan Kurulu Başkanı Hasan Şengel, Faik Yüksel İnan'ın isminin listede yer aldığını fark edemediklerini söyledi.

"Allah rahmet eylesin vefatından sonra onu da listeye koymuşlar." diyen Şengel, "Seçilecek listeye koymuşlar, yedek olarak seçildi. Genel kurulu, İnan'ın vefatından sonra yaptık. Listeyi görmedik, maalesef kimse de fark edemedi. Listede, sanırım hala yedek üyemiz olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Yüksel İnan'dan övgüyle bahseden Şengel, "Sözü sohbeti dürüstlüğü ile tanınmış bir adam. Nur içinde yatsın, çok önemli bir insandı. Beynelmilel bir hocaydı." şeklinde konuştu.

- "Azrail korkusunu da yendik"

Hasan Şengel, Divan Kurulu'nda hayatını kaybeden asil üyelerin yerlerinin, yedeklerin ''Azrail'' korkusu nedeniyle doldurulamadığına ilişkin haberi hatırlatarak "O zaman en az 25 yıllık üyeler divana seçilebiliyordu." dedi.

Divan Kurulu'nun çok sayıda üyesinin kısa zamanda hayatını kaybettiği dönemde yedek üyeleri asil yapmakta zorlandıklarını dile getiren Şengel, şunları söyledi:

"(Gençlerbirliği Divanı'nda Azrail korkusu) Haberden önce 5-6 arkadaşımızı kaybetmiştik. 'Divan'da Azrail dolaşıyor' diyorlardı ve asil üyeliğe geçmek istemiyorlardı. Yaşım hepsinden büyük, bir gün onlara 'Ne korkuyorsunuz, sırada ben varım' demiştim ama öyle olmadı. Sonrasında 8-10 kişi daha kaybettik. İlk divan kurulundaki 20 kişiden neredeyse 3 kişi kaldık."

Şengel, üst üste vefatların yaşandığı Divan Kurulu'nun toplantıların yapıldığı salondaki saatin bozulmasına ilişkin de "O gün bu salondaki saat de durmuş. Belki şimdi o nedenle kaldırmışlardır. İlginç denk gelmiş. Üye seçilme yaşını indirdik. Yaş ortalamasını düşürdük. Azrail korkusunu da yendik." esprisini yaptı. (Ajanspor)