Old Trafford'da PSG rüzgarı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'nda, Neymar ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde Manchester United'a konuk olan PSG, 53'üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60'ıncı dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Manchester United'da Paul Pogba, 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu maçın rövanşı 6 Mart'ta Paris'te oynanacak.
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