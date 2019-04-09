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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.04.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Olcay Şahan'ın performansı kafaları karıştırdı

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Olcay Şahan'ın performansı kafaları karıştırdı

Trabzonspor’da kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Olcay Şahan performansı ile adeta yeniden doğdu.

Trabzonspor’un yıldız isimlerinden olan fakat ligin devre arasında kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, affedildikten sonra formasını geri aldı ve performansı ile alkış topladı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Olcay için yönetimin nasıl bir tasarrufa gideceği merak konusu oldu.

Haber61'de yer alan habere göre, yönetimin Olcay Şahan konusunda fikrinin değiştiği, yıldız ismin performansı göz önüne alındığında sezon sonunda uygun bir bütçe ile teklif yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda Olcay Şahan’a nasıl bir teklif yapacağı ve her fırsatta Trabzonspor’da kalmayı istediğini belirten Olcay’ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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Olcay Şahanın performansı kafaları karıştırdı

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