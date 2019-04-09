Olcay Şahan'ın performansı kafaları karıştırdı
Trabzonspor’da kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Olcay Şahan performansı ile adeta yeniden doğdu.
Trabzonspor’un yıldız isimlerinden olan fakat ligin devre arasında kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, affedildikten sonra formasını geri aldı ve performansı ile alkış topladı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Olcay için yönetimin nasıl bir tasarrufa gideceği merak konusu oldu.
Haber61'de yer alan habere göre, yönetimin Olcay Şahan konusunda fikrinin değiştiği, yıldız ismin performansı göz önüne alındığında sezon sonunda uygun bir bütçe ile teklif yapacağı öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda Olcay Şahan’a nasıl bir teklif yapacağı ve her fırsatta Trabzonspor’da kalmayı istediğini belirten Olcay’ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.
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