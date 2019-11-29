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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Olcay Şahan'dan itiraf! "Kendimi bulmak zaman aldı..."

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Olcay Şahan'dan itiraf! "Kendimi bulmak zaman aldı..."

Süper Lig’de Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Yukatel Denizlispor’un sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği gurbetçi yıldız Olcay Şahan, kendisini bulmasının zaman aldığını ancak her hafta performansını yükselttiğini söyledi.

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor’da parlayıp A Milli Takım’da 29 maça çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeşil-siyahlı takımın son durumunu ve kendi performansını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

Transferin son günlerinde dahil olduğu Denizlispor’da çıktığı 9 lig maçında 1 gol atan, son dönemde ise taraftardan tepki alan Olcay, takım olarak her hafta uyum ve performanslarının arttığını dile getirdi.

Ligin ilk 12 haftasına bakıldığında bulundukları konumun iyi olduğunu ifade eden Olcay Şahan, teknik direktör değişikliğinin takıma pozitif etki ettiğini, saha içindeki koşu mesafelerinin ve ikili mücadele istatistiklerinin yükseldiğini belirtti.

Haftalar ilerledikçe çok daha iyi bir performans ortaya koyacağına inandığını kaydeden Olcay, "Yeni kurulan bir ekibiz. Yeni oyuncuların gelmesiyle birlikte takımlarda adaptasyon zaman alır. Birbirimize iyi uyum sağlamaya başladık. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Ben Denizlispor’a gelmeden önce uzun süre oynamamıştım. Kendimi bulmak biraz zaman aldı. Kendimi bulduğumu, performansımı her hafta üzerine katarak artırdığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini bu camia için yapmaya çalışıyorum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZI ARKAMIZA ALDIĞIMIZDA BİZİ DENİZLİ’DE KİMSE YENEMEZ"

Süper Lig’in zorlu bir maraton olduğunu belirten Olcay Şahan, "9 sezon sonra Süper Lig’de mücadele ediyoruz. Bundan zevk almamız lazım, keyfini çıkarmamız lazım. Taraftarlarımızın daha çok desteğine ihtiyacımız var. Burası bizim evimiz. Seyircimiz bizim itici gücümüz olmalı. Taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda bizi Denizli’de kimse yenemez" diye konuştu.

5 MAÇTA HEDEF 15 PUAN

İlk yarıyı olabildiğince üst sıralarda bitirmek istediklerini belirten deneyimli futbolcu, "Ligde sezonun ilk devresinin bitimine 5 maç kaldı. 5 haftada 15 puan toplamak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Denizlispor her maça kazanmak için çıkar. Çaykur Rizespor maçını kazandık. Takım olarak moral seviyemiz üst düzeyde. Gaziantep maçını da kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olcay Şahandan itiraf Kendimi bulmak zaman aldı...

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