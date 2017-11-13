Olcay Şahan'dan iddialı sözler! Trabzonspor...

Takımdaki gençlere de yol gösteren ve bu konuda yönetim dahil tüm camiadan taktir alan Olcay, açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın verdiği yarım günlük izinde golf oynayarak stres atan tecrübeli sağ kanat, takımın daha üst sıralarda olacağını söyledi.

Olcay, ligde çok şeyin değişebileceğini belirterek, "Şu an çok iddialı takımlar varmış gibi gözükse de herhangi bir Anadolu takımı da dengeyi değiştirebilecek güce sahip. Ben Trabzon'a adım attığım günden itibaren bu şehrin tüm güzelliklerini herkese anlatmaya başladım. Büyük beklentiler ile başladık bu sezona fakat bazı şeyler ters gitti. Şimdi yeni bir heyecanla herkesi üzen saha sonuçlarını değiştirerek düştüğümüz yerden kalkacağız" dedi.

KEŞKE DUYULMASAYDI

OSMANLISPOR maçı ile yeni bir başlangıç yaparak zirveye çıkacaklarını dile getiren Olcay, altyapıdan A takıma yükselen oyuncuların malzeme ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Aslında bu konunun duyulmasını istemiyordum. Ama şunu şöyleyebilirim, A takıma yükselen her genç oyuncunun oldukça kaliteli. Önlerinde de Abdülkadir ve Yusuf gibi gerçekten çok iyi iki örnek var. Ben onlara elimden geldiğince yardımcı olacağım ki, onlar da bundan sonra A takıma yükselen oyunculara yardımcı olsunlar."

Olcay Şahan, Antalya kampının tüm takım için son derece verimli geçtiğini vurgulayarak, "Hem çalıştık hem eğlendik. Osmanlıspor maçı ile yeni bir başlangıç yapacağız" dedi. (Fotomaç)