Olcay Şahan'dan Fenerbahçe açıklaması

On Numara sonuçları 22 Ocak akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük ikramiye için oynadıkları kupona herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, On Numara sonuçları için araştırılmaya başlandı. İşte, 22 Ocak On Numara sonuçları hakkında Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı bilgiler