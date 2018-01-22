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Olcay Şahan'dan Fenerbahçe açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini ifade etti.

Hürriyet Haber
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İkinci yarıya iyi başlayamadıklarını dile getiren Olcay Şahan, Fenerbahçe maçı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ''Kırmızı kart cezalısı var. Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka bir oyuncu olur. Fazla endişeli değiliz. Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kadrosu var o yüzden üstesinden geleceğiz.''


''RIZA ÇALIMBAY İLE GÜZEL BİR ÇIKIŞ YAKALADIK''
Rıza Çalımbay ile güzel bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Olcay Şahan, ''Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz son 2 maç berabere kaldığımız için üzgünüz ama taraftarlarımıza Fenerbahçe maçında bunları unutturacağız'' diye konuştu.

"CENK TOSUN'UN DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİNE İNANIYORUM''
Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun ile sürekli konuştuklarını ifade eden Olcay Şahan, ''Cenk benim kardeşimdir. Onun için her şey yolunda. Zamana ihtiyacı var. Devre arasında gitmek kolay değil. Türkiye'nin en büyük bonservis bedeliyle gitti. İngiltere'de daha başarılı olacağına daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu.

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