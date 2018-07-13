Olcay Şahan takımda kalıyor
2 sezon önce devre arasında Beşiktaş’tan, Fırtına’ya transfer olan Olcay Şahan’ın, Siyah- Beyazlılar’a geri dönmek istediği iddia edilmişti.
2 sezon önce devre arasında Beşiktaş’tan, Fırtına’ya transfer olan Olcay Şahan’ın, Siyah- Beyazlılar’a geri dönmek istediği iddia edilmişti.
Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, Trabzon’dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi. Süper Lig’den birkaç ekibin talip olduğu kanat oyuncusu, Slovenya kampının en neşeli isimleri arasında yer alıyor. (Fanatik)
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle