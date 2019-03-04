Olcay Şahan o teklif için süre istedi
Trabzonspor yönetimi, ilk yarının sona ermesinin ardından kadro dışı bırakılan ve sakat oyuncuların fazla olduğu dönemde dahi affedilmeyen Olcay Şahan’ın durumunu yeniden masaya yatırma kararı almıştı.
Ağaoğlu’nun kurmayları, tecrübeli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Şu anda Karadeniz temsilcisinden senede 1.7 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki oyuncuya, ücretini 850 bin Euro’ya indirmesi halinde takıma dönebileceği iletildi. Tecrübeli futbolcunun, düşünmek için süre istediği gelen haberler arasında.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle