Olcay Şahan'ın gol sevinci...

Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a gol attıktan sonra sevinmemişti. Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Kerim Frei beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca elden çıkarılmıştı. İlk olarak Birmingham'a kiralanan Kerim Frei, yeni sezon öncesinde Başakşehir'in yolunu tutmuştu.
OLCAY ŞAHAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Başakşehir'de de beklediği forma şansını bulamayan Frei, büyük maçlarda oyuna girdikten sonra attığı gollerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe maçında 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Frei, eski takımı Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşadı. 89. dakikada kaleci Fabri'yi avlayan Kerim, golden sonra coşkulu bir sevinç gösterisinde bulundu. Bu tavır siyah-beyazlıların tepkisini çekerken akıllara Olcay Şahan'ın attığı golden sonra tribünlerden özür dilemesi geldi. Olcay Şahan Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta attığı golden sonra tribünlerden özür dilemişti.
KERİM DEVLERİ BOŞ GEÇMİYOR
Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Kerim Frei, büyük maçları seviyor. Fenerbahçe karşısında oyuna sonradan giren ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren Kerim, Beşiktaş karşısında da ağları havalandırmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil olan Kerim, sol kanatta çok etkili olamasa da 89. dakikada Caiçara'nın pasında düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. Kerim Frei, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak iki büyük takım karşısında da gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)