Olcay Şahan Denizlispor camiasından özür diledi
Deneyimli futbolcu Olcay Şahan, Denizlispor taraftarından özür diledi. YouTube programında sunucunun, ‘Türkiye’nin 3 büyük takımında, Denizli’yi de katıyorum içine’ sözlerine, “Allah Allah” yanıtını verdiği için Denizlispor taraftarının tepkini almıştı.
Olcay Şahan, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi. İşte o açıklama;
Buraya gelmemdeki en büyük etken Denizlispor camiasının ve taraftarının büyüklüğüdür. Sosyal medyada paylaşılan videoda asla ve asla Denizlispor'u küçük görme gibi bir niyetim olmadı, olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam büyük Denizlispor camiasından özür dilerim. Beni tanıyanlar ve kişiliğimi bilenler hiç bir şeyi küçümsemeyeceğimi bilirler. Ben bu kutsal formayı gururla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğumu düşündüğüm zamanda taraftarlarımızın Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında bana verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızdan tepkiye değil, desteklerine ihtiyacım olduğu belirtmek istiyorum. Önümüzde çok önemli bir Ç.Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin çok büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sizlere sevdirip, affettireceğimden şüphem yok.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle