Olcay Şahan açıklama! "Şampiyonluk şansımız kalmadı"
Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu maçın sonrası Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.
Olcay Şahan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Toparlanmamız lazım"
"Beşiktaş pozisyonları iyi değerlendirdi ve galip geldi. İç sahada taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Acil toparlanmamız lazım. Hedeflerle ilgili fazla söze gerek yok. Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Acil toparlanıp Akhisar maçına bakacağız. Biz profesyonel futbolcuyuz işimizi yapmak zorundayız. Normal her maça çıktığım gibi Beşiktaş maçına çıktım. Sonuçta futbol takım oyunu ve daha ofansif için değişikliği yaptı. O anda gol yememiz şanssızlık."
"Şampiyonluk şansımız kalmadı"
"Sonuçta bugün aslında iyi oynadık. Oyundan düşme yok. Beşiktaş daha akıllı oynadı. Sonuçta Beşiktaş ligde en iyi kadroya sahip oyunculardan kurulu. Biz sadece bugün gol bulamadık. Aslında iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Bugün maalesef olmadı. Son maçlarımızı artık kazanmak istiyoruz rakip kim olursa olsun. Daha çok çalışacağız daha çok mücadele edeceğiz. Sonuçta şu an şampiyonluk için bir şansımız kalmadığını söyleyebilirim." (Ajansspor)
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