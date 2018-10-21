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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Olaylı maçta kazanan yok!

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Olaylı maçta kazanan yok!

Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

17'nci dakikada ceza sahası içinde savunmadan seken topla buluşan Ömer Ali Şahiner, sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Gökhan Akkan tehlikeyi uzaklaştırdı.
18'nci dakikada Süleyman'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutta top üstten auta çıktı.
27'nci dakikada Ali Çamdalı'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Petrucci gelişine ayağının dışıyla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya gitti.
30'uncu dakikada ceza sahasının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Serkan kornere çeldi.
39'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Jevtovic'in elle oynadığını tespit eden hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
41'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Boldrin meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlara gönderdi: 1-0.
43'üncü dakikada Orhan sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
57'nci dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Süleyman'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
61'inci dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Jahovic dönerek vuruşunu yaptı, Gökhan kaleye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
76'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Orhan'ın çevirdiği topu Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı, Orhan tekrar önüne düşen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak top dışarıya gitti.
78'inci dakikada Jahovic'in Jach'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Devam eden oyunda VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.
82'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, topu Gökhan'ın solundan ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN GERGİNLİK
Bu arada maçın ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Atiker Konyaspor'da Uğur Demirok maçın bitiş düdüğünün ardından formasını çıkararak tribünlere gösterdi, bunun üzerine Çaykur Rizesporlu futbolcular ile Atiker Konyasporlu futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ortamın yatışmasından sonra VAR'a da başvuran hakem Volkan Bayarslan, Çaykur Rizespor'da Abdullah'a kırmızı kart, Muriqi'e ise sarı kart gösterdi. Atiker Konyaspor'da da Uğur Demirok sarı kart gören isim oldu.

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Süleyman Özay (xx), Samet Çavuş (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Orhan (xxx), Brabec (xx), Jach (x), Mehmet (xx), Boldrin (xxx), Robin (x)(Dk.65 Abdullah x), Ali (xx), Süleyman (xx)(Dk.70 Fink x), Petrucci (xx)(Dk.86 Gladkyy), Muriqi (x)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Diagne (xx), Uğur (xx), Opanasenko (x)- Jevtovic (xx)(Dk.70 Traore xx), Jonsson (x)- Ömer (xx), Milosevic (x)(Dk.86 Volkan), Fofana (x)(Dk.46 Jahovic xxx), Yatabare (xx)
GOLLER: Dk. 41 Boldrin (Pen.) (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Jahovic (Pen.) (Atiker Konyaspor)
SARI KART: Orhan, Muriqi (Maçın ardından) (Çaykur Rizespor), Uğur (Maçın ardından) (Atiker Konyaspor)
KIRMIZI KART: Abdullah (Maçın ardından) (Çaykur Rizespor)

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