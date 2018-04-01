Olaylı maçta A.Gücü'nü devirdiler! Denizli altın buldu...
Denizlispor ile Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşılaştı. İlk iki mücadelesi veren rakibini 3-1'lik skorla deviren Denizlispor, çok kritik bir galibiyet aldı ve düşme hattında çıktı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Baki Tuncay Akın (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
DENİZLİSPOR: Zeki (xxx) - Tahacan (xx), Burak (xx) (Dk. 56 Berkan xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Ziya (xxx) (Dk. 87 Barış), Cihan (xx), Hasan (xxx), Aissati (xxx), Kappel (xxx) (Dk. 78 İsmail Haktan x), Mehmet (xxx)
ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) - Erdem (xx), Alihan (x), Yusuf (xx), Sedat (x), Kenan (xx), Arif (x) (Dk. 46 Gençer x), Mbamba (x) (Dk. 42 Putsilla x), Ferhat (xx), Umut (xx), İlhan (x) (Dk. 85 Enes)
GOLLER: Dk. 10 (P) Hasan, Dk. 45+7 Kappel, Dk. 70 Mehmet (Denizlispor) - Dk. 90+1 Umut (Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Cenk, Burak, Kappel (Denizlispor) - Alihan, Putsilla, Mehmet (yedek kulübesinde) (Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Alihan (Ankaragücü)
PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI!
Denizlispor - Ankaragücü maçında protokol tribünü karıştı... Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner tekme-tokat birbirine girdi. Çıkan kavgada yaralanan Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevik Kuvvet Polisi protokol tribününde Denizlispor - Ankaragücü yöneticilerinin tekrar birbirine dalmasını engellemek adına etten duvar ördü.
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