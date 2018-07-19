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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
19.07.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Olaylı maçta 13 basketbolcuya ceza

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Olaylı maçta 13 basketbolcuya ceza

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 Dünya Kupası elemelerinde oynanan Filipinler-Avustralya karşılaşmasındaki kavga nedeniyle 13 oyuncuya, bir ile 6 maç arasında değişen men cezaları verdi. 

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'daki 2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu mücadelesinde saha içinde yaşanan kavgaya ilişkin disiplin soruşturması tamamlandı.

FIBA Disiplin Kurulu, Filipinler'den 10 basketbolcu ve 2 antrenör, Avustralya'dan ise 3 basketbolcuya değişen sürelerde men cezası verilmesini kararlaştırdı. 

Filipinler Milli Takımı Başantrenörü Vincent Reyes 1, yardımcısı Joseph Uichico 3, oyunculardan Calvin Abueva 6, Roger Pogoy, Carl Cruz, Jio Jalalon 5'er, Terence Romeo, Jayson Castro William, Andray Blatche, Jeth Rosario 3'er, Japeth Aguilar ve Matthew Wright birer maç men cezası aldı. 

Avustralyalı oyunculardan Daniel Kickert 5, Thon Maker 3 ve Chris Goulding 1 maçlığına men edildi. 

Ayrıca Filipinler Basketbol Federasyonuna, 2'si üç yıl ertelemeli, 3 karşılaşma seyircisiz oynama ve 250 bin İsviçre frangı para cezası, Avustralya Basketbol Federasyonuna da 100 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

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