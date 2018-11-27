OlaylÄ± maÃ§Ä±n tarihi belli oldu!

OlaylÄ± maçÄ±n tarihi belli oldu!
Â MaÃ§ Ã¶ncesinde Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n Arjantin'de yapÄ±lmamasÄ±na karar verildi.Â
GÃ¼ney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n Arjantin'de yapÄ±lmayacaÄŸÄ±, 8 veya 9 AralÄ±k tarihinde farklÄ± bir Ã¼lkede oynanacaÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± Ã¼lkenin ve tarihin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde netleÅŸeceÄŸi de vurgulandÄ±.Â
River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geÃ§en cumartesi oynanmasÄ± gereken karÅŸÄ±laÅŸma, River Plate taraftarÄ±nÄ±n Boca Juniors oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobÃ¼se saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir gÃ¼n sonraya ertelenmiÅŸti. CONMEBOL, Boca Juniors KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n karara itirazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan maÃ§Ä± ikinci kez erteleme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â
Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'in iki kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼bÃ¼ arasÄ±ndaki finalin ilk ayaÄŸÄ±na Boca Juniors ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ ve mÃ¼cadele 2-2 beraberlikle sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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