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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
26.11.2019 - 01:14, Son Güncelleme:

Olaylı maç! Rakibine kafa attı

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Olaylı maç! Rakibine kafa attı

Lecce-Cagliari maçının 20. yıldönümünde iki takımı karşı karşıya getirecek Serie A 13. hafta maçı, yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Bugün oynanan maçta ise resmen fırtına koptu. Karşılaşmada Cagliari 2-0'lık skorla öndeyken, Lecce son 10 dakikada 2-2'lik eşitliği yakalamayı başardı ve kritik bir puanı kurtardı. Mücadelenin 83. dakikada saha karıştı, Lecce'nin forveti Lapadula ile Cagliari'nin kalecisi Olsen karşılıklı olarak kafa atıp kırmızı kart gördüler.

İtalya Serie A'nın 13. hafta erteleme mücadelesinde Lecce, Stadio Comunale Via del Mare'de Cagliari'yi ağırladı. Ekşi Sözlük’teki unutulmaz “0-0 bitmiş lecce cagliari maçını banttan seyretmek” başlığına konu olan 19 Aralık 1999 tarihli Lecce-Cagliari maçının 20. yıldönümüne denk gelen karşılaşma öncesinde Ekşi Sözlük’te maçın başlığı gündemi oluşturdu. Futbolseverler bu maçın da skorunun 0-0 olabileceği yönünde tahminlerde bulunurken yoğun yağış nedeniyle maç ertelenmişti. Bugün oynanan maçta ise tam anlamıyla fırtına koptu.

Mücadelenin 30. dakikasında Cagliari, penaltı kazandı ve topun başına geçen Joao Pedro takımını 1-0'lık skorla öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve ekipler soyunma odalarının yolunu tuttular.

Cagliari 2. yarıya da hızlı başlayan ekip oldu ve 67.dakika Nainggolan skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçtaki gerilimi daha da arttırdı. Özellikle ev sahibi ekip daha hırçın bir futbol ile sahada yer aldığı gözlendi.

Maçın son 10 dakikasında girilirken 81'de Cagliari'de Cacciatore direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. 83. dakikada da kazanılan penaltıyı gole çeviren Lapadula, ev sahibi ekip adına umutlandıran golü kaydetti.

Olay çıktı

Penaltı golünün ardından saha içi bir anda karıştı ve Lapadula ile Olsen kafa kafaya geldiler hatta olay fiziksel müdahaleye kadar ilerledi. Maçın hakemi de iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi ve Cagliari 9, ev sahibi ekip Lecce maçta 10 kişi kaldı.

Olaylı maç Rakibine kafa attı

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