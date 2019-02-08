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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
08.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 46 şüpheli hakkında çeşitli cezalar istendi

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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 46 şüpheli hakkında çeşitli cezalar istendi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan ve Şenol Güneş’in yaralanmasına neden olan olaylarla ilgili soruşturma tamamlandı. Şenol Güneş ile Ricardo Quaresma’nın mağdur, Caner Erkin’in ise müşteki olarak yer aldığı iddianamede Güneş’i yaralayan çakmağı atan S.D.’nin de aralarında bulunduğu 46 şüpheli hakkında çeşitli cezalar istendi.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları arasında 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması sebebiyle maçın ikinci yarısında Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arka kısmında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Tribünden yabancı madde atılmaya devam edilmesi üzerine sinirlenen Tolga Zengin’i yatıştırmak için bölgeye gelen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı, şiddet eylemlerinin yoğunlaşması nedeniyle müsabakanın tatil edildiği anlatıldı.

“Örgüt faaliyeti değil”

Yapılan ilk araştırmalarda tribünde bulunan belirli grupların eylemleri gerçekleştirmek amacıyla önceden organize edildiği yönünde şüphe doğması üzerine soruşturmanın genişletildiği anlatılan iddianamede yapılan kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden, bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi.

1 yıl müsabakalara gidemeyecekler

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan tanık, mağdur ve şüpheli ifadeleri, incelenen kamera kayıtları, temin edilen adli raporlar ve toplanan diğer delillere göre, olaylara karıştıkları tesbit edilen 46 şüpheli hakkında atılı suçları işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu kaydedildi. Aralarında Şenol Güneş’e çakmak atarak yaralayan S.D.’nin de arasında olduğu 10 şüphelinin, ‘silahla yaralamaya teşebbüs’ ve ‘spor alanlarına yasak madde sokulması’ suçlarından toplamda 6 aydan 2,5 yıla kadar hapis ve spor müsabakalarından 1 yıl men cezası ile cezalandırılmaları, 36 şüphelinin ise, ‘seyirden yasaklanma’ suçundan, spor müsabakalarından 1 yıl men cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.


Tutuklanıp sonra serbest bırakıldı

Fenerbahçe- Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, olayların ardından 46 taraftar göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen taraftarlardan 6’sı savcılık sorgularının ardından, 38’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Şenol Güneş’i yaralayan çakmağı atan S.D.’nin de bulunduğu 3 kişi ise ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Tutuklanan taraftarların avukatlarının, kanun gereği ayda bir yapılan tutukluluğun gözden geçirilmesi kapsamında tahliye talebinde bulunmaları talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda 3 taraftar, Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, delillerin toplandığı gerekçesiyle adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldı. 26 Nisan tarihinde tutuklanan ve 29 gün cezaevinde kalan 3 taraftar, bu kararın ardından tahliye edildi.

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