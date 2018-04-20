Olaylı derbinin kararı çarşamba açıklanacak!
Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan çarşamba günü toplanacak.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak.
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