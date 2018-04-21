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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.04.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Güneş'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı!

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Güneş'i yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı!

Derbi maçta çıkan olaylarda polis ekipleri 873 kameranın 4 saatlik görüntüsünü inceleyerek sahaya yabancı madde atan 36 kişi olduğu belirlendi, 20 kişinin kimliği tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı sırasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını dün geceden beri aralıksız olarak çok yönlü sürdürüyor.

873 KAMERANIN KAYDETTİĞİ YAKLAŞIK 210 BİN DAKİKA GÖRÜNTÜ
Derbi maçta yaşanan olayla ilgili stadyum ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan maç sırasında olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

20 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 9'U GÖZALTINDA
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kişiyi gözaltına aldı.

TRİBÜNDEKİ DAVRANIŞLARI MERCEK ALTINDA
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, derbi maçta yaşanan olayla ilgili maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki kamera görüntülerini dakika dakika inceledi. Ekipler öncelikle kamera kayıtlarından, yabancı maddesinin sahaya hangi tribünden atıldığını belirledi. Buna göre, tribünde bulunan herkesin el hareketleri ve davranışları tek tek inceleme altına aldı. Sahaya yabancı madde atan kişilerin görüntülerden tespit edilmesinin ardından ise polis ekipleri, şüphelilerin tribünde oturduğu koltukların maç başlamadan yaklaşık 4 saat öncesine kadarki kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri tespit etti.

MAÇTAN ÖNCE NELER YAPTIKLARI İNCELENİYOR
Polis ekipleri, stadyum kameralarından yaptıkları inceleme sonucunda sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce stadyum içinde neler yaptıklarını da inceledi. Bu incelemede şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

ELEKTRONİK KARTTAN KİMLİK KARŞILAŞTIRMASI
Ayrıca yapılan incelemelerde elektronik kart ile stadyuma giriş yapan şüphelilerin, tribündeki yerini almadan önce neler yaptıklarını belirleyerek elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

MAÇ ÖNCESİNDEN GERİYE DÖNÜK DETAYLI SOSYAL İNCELEME
Polis ekipleri, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, şüphelilerin stadyuma gelişleri, maç öncesinde aralarındaki bağlantı, şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.

Güneşi yaralayan kişinin tribün görüntüleri ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor. S.D. ilk ifadesinde , sinirlendiği için elindeki çakmağı Güneş'e attığını söylemişti. S.D.'nin Fenerbahçe tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı

15 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturmada 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

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