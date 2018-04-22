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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.04.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Olaylı derbideki 15 şüpheli kişi kayıp!

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Olaylı derbideki 15 şüpheli kişi kayıp!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Örgüt şüphesiyle çok yönlü yürütülen soruşturmada sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen ancak maç sonrası evlerine hiç gitmeyen 15 şüpheli her yerde aranıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralandığı olayların sırrının bu kişilerin yakalanıp, sorguya çekilmesinden sonra aydınlığa kavuşturulması bekleniyor.

BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Stattaki tüm görüntüleri tek tek inceleyen polis olaylarda başrol oynayan 15 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Bu kişilerin evlerine giden polis yakınlarından 'maçtan sonra hiç gelmedi' yanıtı alınca soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık ve Emniyet olayın örgütlü bir biçimde organize edilip edilmediğini, gözaltındaki ve firarda olan şüphelilerin bağlantıları ile ortaya çıkaracak.

Davacıyım çünkü taraftar değiller

"Bu kişiler bir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalar şikayetçi olmazdım ama olay çıkartmaya gelmişler."

POLİSE olayla ilgili evinde ifade veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ifadeleri kayıtlandı: Tolga ile rakip taraftar arasında sözlü tartışma olduğunu görünce müdahale etmek istedim. Sakinleştirmek için oraya gittim. Arkam dönükken kim tarafından atıldığını göremediğim bir cisim başıma isabet etti. Tünele girişte de atılan yabancı maddeler ve başımdan aldığım darbe nedeniyle sendeleyip düştüm.

KENDİMİ İYİ HİSETMEDİM

Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye götürdüler. Bu kişiler hiçbir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalardı şikayetçi olmazdım. Bu kişiler taraftar değil. Sırf olay çıkarmak için maça gelen kötü niyetli kişiler. Bu yüzden şikayetçiyim. (Akşam)

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