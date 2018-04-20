Olaylı derbide neler yaşandı? İşte F.Bahçe cephesinden gelen açıklama...
Fenerbahçe Kulübü'nde derbide yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Kulüp iletişim ekibinden alınan bilgilere göre 3 ayrı noktaya odaklanılmış durumda. Sarı lacivertli kulüp aşağıdaki konuları görüntülü bir şekilde hazırlayıp TFF'ye iletecek...
1. Görüntülerde Beşiktaş'ın hakemden önce soyunma odasına gittiği sabit. Hakem maçın tatil edildiği kararını içeride verir ama bunlar hakemi beklemeden içeri giriyorlar.
2. Hakem maçı tatil etmeye sürekli meyilli. Muadil örneklerine bakıldığında maçın oynanması gerekiyor. Çok daha ağırlarında maçlar devam etti ancak hakemin tavrı sürekli maçı kesmeye yönelik.
3. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktörleri sürekli maçı oynatmamaya uğraştılar. Medel'in kendini yere atması, Tosic'in hareketleri, Quaresma'nın en ufak bir madde atıldığında korner atmaması, Caner'in tribünlere küfürleri, Tolga ve Mustafa Pektemek'in küfürleri, Şenol Günes'in tahrikleri.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle