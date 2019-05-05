Olaylı derbide kazanan Beşiktaş
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda Alihan Bel ve Marlon Bülent Üçüncü'nün golleriyle siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın son bölümlerinde Beşiktaş'tan teknik direktör Yasin Sülün tribüne gönderilirken, futbolcular Alpay Çelebi ve Marlon Bülent Üçüncü de kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, derbi galibiyetinin ardından 68 puana yükseldi ve liderliği Galatasaray'dan devraldı. Sarı-kırmızılı ekip, 67 puanla ikinci sırada kaldı.ya geriledi.
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