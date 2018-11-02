Olaylı derbi sonrası G.Saray'dan flaş paylaşım
Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından saha karıştı. Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların kararları belli oldu. Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart, Soldado ve Jailson kırmızı kart cezası aldı.
Bu maç sonrası Sarı-Kırmızılı takım sosyal medya hesabından Belhanda ve Garry Rodrigues'in yaralı fotoğraflarını paylaştı.
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