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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor HaberleriŞenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı
GeriSpor Şenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı 
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Spor Arena
DHA
19.04.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı 

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Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tribünde yer alan 20'den fazla taraftar ve Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı. 

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan 20'den fazla taraftar gözaltına alındı.

Olaylı derbiyle ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlatırken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına ve maçın tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TRİBÜNDEN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

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