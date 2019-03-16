Olaylı başkan çıldırdı: "İkinci lige düşeceksiniz"
Panathinaikos'un çılgın başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos cephesi ile ciddi bir tartışma yaşadı.
Yunanistan'ın iki dev takımı Olympiakos ve Panathinaikos'un başkanları toplantıda buluştular. Gergin geçen toplantıda Dimitris Giannakopoulos, tehdit edildiğini söyleyerek toplantıyı terk etti.
Spor Bakanı George Vassiliadis önderliğinde bir araya gelen başkanların toplantısı olaylı geçti.
Toplantıda; pazar günü derbinin oynananmama ve Panathinaikos'un hükmen galibiyeti kararı çıktı. Bunun üzerine hararetli tartışmalar yaşandı.
Otoparkta bağıran PAO başkanı, Olympiakos cephesine "İkinci lige düşeceksiniz" diye bağırdı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle