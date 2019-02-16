Olay yorum: Bebeklere yenildiler
İspanyol Marca gazetesi, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'nın temsilcimiz Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yendiği mücadeleye çok konuşulacak bir yorum getirdi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Benfica'ya 2-1 yenilerek tur şansını bir hayli zora sokmuştu.
Gazete, "Bebek Benfica, Galatasaray'a karşı şampiyonların düellosunu kazandı" başlığıyla verdiği haberde Portekiz temsilcisinin genç oyuncularına dikkat çekti.
Benfica'nın maçı sonuna dek hak ettiğinin vurgulandığı haberde takımın sahaya çıkan ilk 11'inin yaş ortalamasının yalnızca 22,9 olmasının da galibiyeti çok özel kıldığı ifade edildi.
Benfica'nın maçı sonuna dek hak ettiğinin vurgulandığı haberde takımın sahaya çıkan ilk 11'inin yaş ortalamasının yalnızca 22,9 olmasının da galibiyeti çok özel kıldığı ifade edildi.
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