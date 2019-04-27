Olay yaratan Beşiktaş açıklaması! Orkun Kökçü...
Beşiktaş'ın transferi için uzun bir süre boyunca girişimlerde bulunduğu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz Mart ayında kulübü Feyenoord ile olan sözleşmesini uzatmıştı.
Hollanda ekibiyle 2023 yılına dek nikah tazeleyen 18 yaşındaki genç yetenek, daha önce taraftarı olduğunu açıkladığı Siyah Beyazlı takım hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Yıldız orta saha oyuncusu, Hollanda'da yayım yapan Voetbal International dergisine verdiği röportajda öncelikle Feyenoord'da başarılı olmak istediğinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı:
"Bazı medya organları için benim şu anda Feyenoord'da oynuyor olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Beşiktaş, benimle doğrudan ilgilendi. Feyenoord ile de temas kurdular ama neden ayrılmalıyım ki? Beşiktaş kadar iyi bir takım olan Feyenoord da benim kulübüm. Ben de çıkışımı burada gerçekleştirmek istiyorum. Birkaç sene boyunca A takımda oynamayı, kendimi geliştirmeyi ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Hollanda, genç futbolcular için en iyi ülke. Burada size şans tanınıyor. Belirsiz bir maceraya atılmak adına bu fırsatı harcayamam. Ancak ileride başka bir takıma gitme ihtimalimi asla reddetmiyorum."
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