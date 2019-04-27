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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
27.04.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Olay yaratan Beşiktaş açıklaması! Orkun Kökçü...

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Olay yaratan Beşiktaş açıklaması! Orkun Kökçü...

Beşiktaş'ın transferi için uzun bir süre boyunca girişimlerde bulunduğu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz Mart ayında kulübü Feyenoord ile olan sözleşmesini uzatmıştı.

Hollanda ekibiyle 2023 yılına dek nikah tazeleyen 18 yaşındaki genç yetenek, daha önce taraftarı olduğunu açıkladığı Siyah Beyazlı takım hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

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Hesaplar karıştı! Üçlü averajla şampiyon...

Yıldız orta saha oyuncusu, Hollanda'da yayım yapan Voetbal International dergisine verdiği röportajda öncelikle Feyenoord'da başarılı olmak istediğinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

"Bazı medya organları için benim şu anda Feyenoord'da oynuyor olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Beşiktaş, benimle doğrudan ilgilendi. Feyenoord ile de temas kurdular ama neden ayrılmalıyım ki? Beşiktaş kadar iyi bir takım olan Feyenoord da benim kulübüm. Ben de çıkışımı burada gerçekleştirmek istiyorum. Birkaç sene boyunca A takımda oynamayı, kendimi geliştirmeyi ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Hollanda, genç futbolcular için en iyi ülke. Burada size şans tanınıyor. Belirsiz bir maceraya atılmak adına bu fırsatı harcayamam. Ancak ileride başka bir takıma gitme ihtimalimi asla reddetmiyorum."

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Olay yaratan Beşiktaş açıklaması Orkun Kökçü...

 

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