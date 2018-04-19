Olay sözler! 'Yatacak yerleri yok!'
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Akhisarspor'a elenmesinin ardından sarı kırmızılı futbolcular hakkında ağır eleştirilerde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.
AĞIR ELEŞTİRİ
Mücadenin ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, sarı kırmızılı futbolcular hakkında ağır eleştirilerde bulundu.
Toroğlu, "Galatasaray Diyarbakır'dan otel ayırtmış ama Galatasaraylı futbolcuların oynadıkları oyunla yatacak yeri yok. Galatasaray 2-0'a şükretsin. 5 olurdu. Okan Buruk'a helal olsun." ifadelerine yer verdi. (Fanatik)
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