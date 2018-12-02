Olay sözler... 'Terim o sonucu kabul eder!'
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, dev derbi için tahminde bulundu.
Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Sinan Engin flaş açıklamalara imza attı.
İşte Sinan Engin'in o sözleri...
- Galatasaray motivasyonunu seyircili idmanla yaptı. İki takımında ilk 11'i şu anda meçhul. Moralsiz bir Galatasaray var.
- Moralli bir Beşiktaş, Beşiktaş taraftarı var. Beşiktaş'ın Avrupa dönüşü kötü olsaydı, onlar da kötü olacaktı.
- Lens önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalır mı? Bilmiyorum. Bence kalmaz.
- Maç öncesi Fatih Terim'e, 'berabere kalacağız' deseler kabul eder. Derbinin favorisi yoktur fakat bu maçın favorisi Beşiktaş.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle