Olay sözler! Şampiyonluk maçının son dakikasında VAR ile bir kara verilirse...

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde, maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik hakaretleri ve el kol hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 maçlık cezaya çarptırılmasıyla ilgili konuşan Mosturoğlu, bu olaya ceza vermek için talimatnamenin değişmesine gerek olmadığını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni kural eklemesi, bence gerekli bir uygulama değildi. Çünkü bu zaten talimatta vardı. Görüntülerin delil olması zaten talimatnamede bulunuyordu. Beşiktaş maçından sonra ortaya çıkan bir durum nedeniyle, kamuoyunda büyük tartışmalar oldu ve bu tartışmalar ışığında da TFF disiplin talimatı değişikliği yapmak zorunda hissetti kendini. Bence gerek yoktu. Mevcut talimat da bunun için yeterliydi. Sadece uygulanması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"CANER'İN ALDIĞI CEZANIN HANGİ EYLEME DAYANDIRILDIĞINI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Geçtiğimiz yıllarda da video görüntüleri üzerinden cezalar verildiğini belirten Mosturoğlu, "Buradaki tek sıkıntı, Türkiye'de yalnızca iki tip görüntü üzerinden ceza veriliyor. Birincisi sert hareketler, ikincisi ağız okuması. Caner'in ceza aldığı eylem tam olarak açıklanmadığı için sıkıntı oluyor. Ben Caner'in aldığı cezanın hangi eyleme dayandırıldığını anlamış değilim. Eğer hakeme yönelik hareketinden dolayıysa, bana göre talimat yeterli. Bu görüntüye bakılarak zaten ceza verilebilirdi.

"AÇIKÇASI, TARTIŞMAYI BASTIRMAK İÇİN BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Eğer onun için böyle bir talimat eklendiyse, bence gerek yoktu. Onun dışında da gol sevinciyle ilgili veya hakeme yönelik sert tepkileri nedeniyle ceza aldıysa, onun da bence talimat değişikliği olmaksızın, mevzut talimatla değiştirilmesi mümkündü. Ben açıkçası, tartışmayı bastırmak için böyle bir değişikliğe gidildiğini düşünüyorum. Bence gerek yoktu" şeklinde konuştu.

"VAR İLE İLGİLİ TEK ENDİŞEM; HAKEMLERİN RİSK ALMADAN MAÇ YÖNETME İHTİMALİ"

Son dönemde gündeme damga vuran Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu, "VAR, tartışılması gereken bir sistem. Prensip olarak kabul ediyoruz. Belirli konularda uygulanması yönündeyiz. Ama burada göz ardı edilen bir gerçek var. Ben, TFF'ye ziyarette de bunu dile getirdim. Hakemler, tartışmalı pozisyonların çoğunda VAR'a güvenerek orta yollu bir karar verecekler ve risk almayacaklar. VAR'ı FIFA tavsiye ederken, bu sistemin hakemlere yardımcı olacağını dile getirerek tavsiye etti. Bu sistemin, hakemlere sınırlı sayıda yardımcı olabileceğini söyledi. Mesela, gol kararları, kırmızı kart kararları, penaltı kararları... Bunlarda uygulanabileceğini söyledi. Korner, taç ve ofsayt gibi kararlarda uygulanmayacak. Futbolun akışını etkilememek için. Ama benim endişem, bu hakemleri bence olumsuz yönde de etkileyebilir. Hakemler riske girmeyecek. Baskı altında maç yönetiyor hakemler, orta yollu maç yönetebilirler" dedi.

"KAMUOYU, VAR'A ZAMANLA ALIŞACAKTIR"

VAR ile verilen kararların, yani değişme ihtimali olan kararların taraftarlar yönünde tepki oluşturup oluşturmayacağı ile ilgili gelen soruya yanıt veren Mosturoğlu, "Başlangıçta taraftarlar kararlara tepki gösterebilir ama kamuoyu zamanla alışacak. Belirli bir süre sonra, kendileri lehine bir durum olduğunda tepkileri azalacaktır. Şampiyonluğun oynandığı bir maçın son dakikasında böyle bir kararın verildiğini düşünün. Türkiye buna hazır mı? Hazırlamak gerekli. Allah hakemlerin yardımcısı olsun. Ben VAR'dan ziyade, hakem eğitimi konusunda eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Atama konusunda standart olmadığını düşünüyorum. Çok kolaycı çözümlerle bunun aşılamayacağına inanıyorum. Sürekli eğitim süreci olmalı. VAR'ın da tartışılmaya biraz daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Federasyonun söylediği de testten geçileceği ve daha sonra derhal uygulmaya geçileceği yönünde. 70 veya 80 tane deneme yapacaklar. Umarım futbola faydası olur ama benim başka endişelerim de var" diye konuştu.

"VAR, FENERBAHÇE-KAYSERİ MAÇINDA UYGULANSAYDI PUAN KAYBETMEZDİK"

VAR ile ilgili düşüncelerini dile getiren Şekip Mosturoğlu; 3-3 berabere biten maçla ilgili olarak ise "VAR, Fenerbahçe-Kayseri maçında uygulansaydı puan kaybetmezdik" dedi.

"YABANCI SAYISINA ODAKLANMAK YERİNE, ALTYAPIYA YÖNELMEMİZ GEREKİYOR"

Süper Lig'de uygulanan ve son dönemin tartışma konusu olan yabancı sınırlaması hakkında da ifadeler kullanan Şekip Mosturoğlu, bu konudaki görüşlerini farklı mecralarda dile getirdiklerini belirterek, "Yabancı sayısının azı-çoğundan ziyade, altyapılarda bir programın olması, bu programı bir perspektif doğrultusunda TFF'nin uygulaması ve buna uygun olarak da oyuncu yetişmesi düşüncesindeyiz. Altyapılar tamamen kulüplerin belli maddi fedakarlıklarıyla yürüyor. Yarışmacı ligleri yok. Yaş gruplarında oynuyorlar, rezerv lig yok" dedi.

"TFF, ALTYAPI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPACAĞININ SÖZÜNÜ VERDİ"

Altyapılarda bulunan yaş gruplarında, eğitici sorunu bulunduğunu dile getiren Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu, şunları söyledi: "Eğitici sorunu var. Eğiticilerin farklı yetenekleri olması gerekiyor. TFF'ye böyle bir çalışma için teklifte bulunduk. Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği olarak bunu da açıkladık. Belçika'da Almanya'da uygulanan bu program, eğer Türkiye'de de oluşturulursa, o zaman zaten lig seviyesinde oynayabilecek yerli futbolcular yetişecektir. Zaten kendiliğinden yabancı sorunu çözülecektir. Sayıya saplanmadan hareket edilmeli, altyapılarla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. TFF bu çalışmayı başlatacağının sözünü verdi. Biz de Kulüpler Birliği olarak buna destek olacağız. Fenerbahçe'nin de bu konuda bir çalışması vardı. Futbol akademisinin Kocaeli'ne taşınması ve orada uluslarlarası bir akademi oluşturulması konusunda çalışmalarımız var. Onlar tamamlandığında bu sorun, sorun olmaktan çıkacak."

"ANTRENÖRLER İÇİN ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI GEREKİYOR"

Altyapı ile üst yapının koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini belirten Mosturoğlu, "Antrenörler için özel eğitim programları gerekiyor. Üst yapıyla koordinasyonun olması gerekiyor. Biz böyle bir planı uygulamaya başladık ama bu sadece Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın problemi değil.

"DEĞERLİ FUTBOLCULARI, GENÇ YETENEKLERİ OYNATACAK BİR REZERV LİGİN OLMASI LAZIM"

Bu yaz döneminde, 8 veya 9 tane futbolcumuzu başka takımlara verdik. Bunlar değerli futbolcular. Bunları oynatacak bir rezerv ligin olması lazım. Bu maçların, Süper Lig maçlarından önce oynanması lazım ki, bu futbolcular seyirci tecrübesi kazansın ve seyirciler de onları tanısın. Bunlar tamamen bir araya getirildiğinde, Türk futbolunda aşama kaydedilecektir" ifadelerini kullandı.

"KURULLARI DEĞİŞTİRME YETKİSİ TFF'DE"

Türkiye Futbol Federasyonu Kurulları ile ilgili şikayetlerini TFF'ye ilettiklerini vurgulayan Mosturoğlu, "Kurulları değiştirme yetkisi TFF'de. Biz sadece şikayetlerimizi iletebiliriz. TFF de bunu değerlendirir, gerekli bulursa kurullarda değişikliğe gidebilir. Geçtiğimiz hafta ziyaretimizde kurullarla ilgili şikayetlerimizi bildirdik. Genellikle bizim şikayetlerimiz, kamuoyunun da şikayetçi olduğu konular. Artık eskisi gibi değil, spor programlarında bu kararlar irdeleniyor. Kamuoyunun tatmin olmadığı konular, bizi de tatmin etmiyor. Örneğin verilen cezalarda hafif veya ağır kararlar çıkabiliyor. Kamuoyu da fikir sahibi oluyor. Bu tip hatalar son yıllarda çok. Çok olduğu için de kurullara güven azalıyor. Güvenler azaldığı zaman da, sahadaki olaylar insanları mutlu etmiyor. Hakem atamalarına bakarsak, hakemlerin sıkça hata yapması, ve bu hataların ortadan kalkmadan devam etmesi sıkıntı yaratıyor. Biz bunları örnekleriyle TFF'ye ilettik. Tahmin ediyorum onlar da gerekli işlemleri yapacaklardır" diye konuştu.