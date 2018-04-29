Olay sözler! 'Normal şartlarda Beşiktaş yenilmez, ancak...'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
29.04.2018 - 18:24, Son Güncelleme:

Olay sözler! 'Normal şartlarda Beşiktaş yenilmez, ancak...'

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Olay sözler! 'Normal şartlarda Beşiktaş yenilmez, ancak...'

Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu...

İşte, Kenan Başaran'ın yorumları...

- Derbiyi konuşmadan önce Başakşehir’i konuşmak lazım. Çünkü Ankara’da alacağı sonuç derbi stratejisini de etkileyecekti. Osmanlıspor öne geçtiğinde Galatasaray’a beraberlik yetiyordu. Hatta skor 1-1’ken de… Ama skorlar böyleyken Beşiktaş için de şampiyonluk umudu daha da artıyordu. Ne var ki beraberliği zorlamak için riskler alan Osmanlı, son bölümde büyük bir çöküş yaşadı. Başakşehir, puan kaybetme ihtimali en yüksek maçı 4-1 alarak Türk Telekom Stadı’na da güçlü bir mesaj yolladı: “Şimdi siz düşünün!”

- Evet, Türk Telekom’da düşünecek bir şey yok. İki taraf da kazanmak zorunda. Hele ki Beşiktaş…Bugün kaybeden değil şampiyon,  ancak 4. olabilir bu saatten sonra. Bu işin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Hasılı 2. olmak bile çok kıymetli. Çok açık söylüyorum: Normal şartlarda Beşiktaş, bu maçı kazanır. Oyun kalitesinden oyuncu kalitesine kadar tartıda ağır basan taraf Beşiktaş. Galatasaray’ın en büyük kozuysa tribünü olacak.

- Beşiktaş, eğer Fenerbahçe kupa maçını unutabildiyse, tüm aklını ve kalbini bu akşam bu sahaya verirse ve bildiğimiz futbolunu oynarsa 3 puanı alır gider. Ama öngörülmeyen çok şey var futbolda. Bir kırmızı kart, bir penaltı vs… Tüm senaryoyu değiştirebiliyor. Güneş’in Medel’in yanında kimi kullanacağı merak konusuydu. Bence Tolgay doğru bir tercih. Maçın kilit noktası da bu bölge olacak.  Medel-Tolgay ikilisi orta sahayı kaptırmazsa ve Babel-Quaresma da kanatlardan hızlı çıkarsa Galatasaray çok zorlanır.

 

 

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