Olay sözler! 'Normal şartlarda Beşiktaş yenilmez, ancak...'
Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu...
İşte, Kenan Başaran'ın yorumları...
- Derbiyi konuşmadan önce Başakşehir’i konuşmak lazım. Çünkü Ankara’da alacağı sonuç derbi stratejisini de etkileyecekti. Osmanlıspor öne geçtiğinde Galatasaray’a beraberlik yetiyordu. Hatta skor 1-1’ken de… Ama skorlar böyleyken Beşiktaş için de şampiyonluk umudu daha da artıyordu. Ne var ki beraberliği zorlamak için riskler alan Osmanlı, son bölümde büyük bir çöküş yaşadı. Başakşehir, puan kaybetme ihtimali en yüksek maçı 4-1 alarak Türk Telekom Stadı’na da güçlü bir mesaj yolladı: “Şimdi siz düşünün!”
- Evet, Türk Telekom’da düşünecek bir şey yok. İki taraf da kazanmak zorunda. Hele ki Beşiktaş…Bugün kaybeden değil şampiyon, ancak 4. olabilir bu saatten sonra. Bu işin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Hasılı 2. olmak bile çok kıymetli. Çok açık söylüyorum: Normal şartlarda Beşiktaş, bu maçı kazanır. Oyun kalitesinden oyuncu kalitesine kadar tartıda ağır basan taraf Beşiktaş. Galatasaray’ın en büyük kozuysa tribünü olacak.
- Beşiktaş, eğer Fenerbahçe kupa maçını unutabildiyse, tüm aklını ve kalbini bu akşam bu sahaya verirse ve bildiğimiz futbolunu oynarsa 3 puanı alır gider. Ama öngörülmeyen çok şey var futbolda. Bir kırmızı kart, bir penaltı vs… Tüm senaryoyu değiştirebiliyor. Güneş’in Medel’in yanında kimi kullanacağı merak konusuydu. Bence Tolgay doğru bir tercih. Maçın kilit noktası da bu bölge olacak. Medel-Tolgay ikilisi orta sahayı kaptırmazsa ve Babel-Quaresma da kanatlardan hızlı çıkarsa Galatasaray çok zorlanır.
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