Olay sözler... 'Nerede o isimler Aykut hocam!'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İşte, Ahmet Ercanlar'ın o görüşleri...
- Kaybeden takım bozulmaz diye bir felsefe mi var? Fenerbahçe 2 haftadır kaybediyor ve kadroda en küçük bir değişim yok. Nerede Mehmet Ekici, nerede Soldado, nerede Valbuena? Değişen tek şey sağ bek. İsla gitmiş, Şener gelmiş. Bu değişimler yapılamadıkça takımda rekabet nasıl devam edecek?
- Bu maç mutlaka kazanılmak zorunda. Futbolcular bunun bilincinde. Ama kongre kulisleri maçın önüne geçmiş durumda. İki başkan adayı da çalışıyor. Maç olduğu kadrolar açıklanınca insanların aklına geliyor.
- Fenerbahçe mutlaka maçın başında bir gol bulmalı. Baskı yapan takımlara karşı zorlanıyorlar. Geçen haftanın en kötü ismi Skrtel de kadroda. Savunmadan top çıkartmak problem olabilir. Yeni Malatya yüksek toplarda etkili bir takım. Kocaman bunu düşünmüş olabilir ama savunmadan top nasıl çıkacak? Bunu da düşünmüştür umarım.
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