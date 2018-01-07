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Olay sözler... Mourinho seviyesizin teki!

Manchester United menajeri Jose Mourinho ile Chelseali meslektaşı Antonio Conte arasındaki söz düelloları devam ediyor. İki menajer, son olarak birbirlerine karşı hakaret ve ithama varan sözler sarf etti.

Hürriyet Haber
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Ada futbolu, bir süredir Manchester United menajeri Jose Mourinho ile Chelsea'nin patronu Antonio Conte arasında gerçekleşen söz düellolarını konuşuyor.

Mourinho, geçtiğimiz günlerde Conte'nin maç esnasında saha kenarında adeta bir "palyaço" gibi davrandığını söyleyerek polemiğin fitilini ateşlemişti.

Chelsea'nin patronu Conte'nin bu eleştiriye cevabıysa ağır oldu. Mourinho'nun geçmişte yaptıklarını unuttuğunu söyleyen İtalyan menajer, Portekizli meslektaşının "bunaklığa" yakalanmış olabileceğini belirtti.

Conte'nin bu sözlerine Mourinho'nun yanıtı ise gecikmedi. Kırmızı Şeytanlar'ın patronu, bu defa da Conte'nin geçmişte şikeden dolayı ceza aldığını hatırlatarak "Ben hayatımda hiç şike yapmadım." sözleriyle meslektaşına göndermede bulundu.

Geçtiğimiz yıl Chelsea'yi şampiyonluğa taşıyan Conte, 2011'de Siena'yı çalıştırdığı dönemde şike yaptığı iddiaları nedeniyle 10 ay futboldan men edilmiş fakat daha sonrasındaysa bu suçlamadan beraat etmişti. (Fanatik)

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