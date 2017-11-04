Olay sözler... İstedikleri cezayı F.Bahçe'ye vermedi diye PFDK Başkanı'nı görevden aldılar!

Yaşar Aşçıoğlu Futbol Arena'ya konuşurken, çarpıcı açıklamalarda bulundu... Aşçıoğlu, "TFF'de kurullar hukuku işletmiyor Demirören'in talimatlarına göre ceza veriliyor. Eski PFDK Başkanı, Fenerbahçe'ye istedikleri cezayı vermedi diye görevden alındı ama istifa etti dediler” diye konuştu.

Aşçıoğlu federasyonda yaşananlara dair detayları “itiraf ediyorum” diyerek sıraladı. İşte o çok konuşulacak sözler..

''DEMİRÖREN BENİ KENDİNE RAKİP GÖRDÜ ÖNÜMÜ AÇMADI''

TFF Yönetimi'nden neden ayrıldınız? Demirören'le kişisel sorun mu?

''Kişisel tartışmamız bizim olamaz. Ben Demirören ailesiyle de Ulusoy ailesiyle de yakınımdır. Ben Yıldırım Demirören'den önce halasını tanırdım, babasını tanırdım. Onun küçüklüğünü, 10 yaşındaki halini bilirim ama bu başka bir şey. Dostum olabilir, yakınlığımız olabilir ama biz futbolu yönetmeye geldik. Hem yurt içi hem yurt dışında en doğru, en adaletli işleri başarmak zorundayım. Bunu en yakın dostum da engellese ters düşerim. O yüzden biz bu noktada ters düştük. Ben TFF'de tesislerden sorumlu bir yöneticiydim. Uzmanlık alanım bu. Bu konuda çok enteresan fikirlerim oldu. Şöyle yapalım, böyle tesisleşelim diye çok fikirlerim oldu. Cebimizden bir lira çıkmadan yapacağımız enteresan fikirler ortaya attım ama hiçbir şekilde önüm açılmadı. Bir şey yapmama müsaade edilmedi çünkü risk almayı sevmeyen bir arkadaşımız… Bunun nedeni bence şu… Bunu da ilk kez açıklıyorum: Bu Federasyon başkanlığına benim adaylığım söz konusuydu. Kamuoyu yoklaması yaptık, spor kulüpleriyle konuştuk, spor dünyasından ağabeylerimizle konuştuk. Bu noktada çalışmalar yapmıştık. Daha sonra Trabzonspor kulübüyle birlikte düşündük ve yönetime girmenin daha doğru olacağına karar verdik. Bunu bilen Yıldırım Demirören kardeşim de herhalde kendisine rekabet oluşturacağım varsayımı üzerinden benim önümü açmak istemedi.''

''TFF BAŞKANLIĞI'NDAN KAÇMAM, ADAY OLURUM''

Başkan adayı olacak mısınız? Bir sonraki seçimde aday olacak mısınız?

''Bakın onu siz belirleyemezsiniz. Onu spor kamuoyu belirler. Ben ortada birisiyim. Bilinmeyen biri değilim. 20'li yaşlardan beri Türk futbolunun içinde yöneticiyim. Eğer böyle bir teveccüh ile karşılaşırsam hayır demem tabi ki! Kaçmam yani.''

''SUÇTAN DELİL OLUŞTURULDU; SEÇTİĞİMİZ ADAMALAR BANA CEZA VERDİ''

Siz tarihi bir ceza almıştınız. Tam süresini siz söyler misiniz?

''5 yıl 2 ay. Cumhuriyet tarihinde böyle bir ceza yok.''

Peki, Federasyon yöneticisine daha önce verilmiş bir ceza var mı?

''Yok, yok. Böyle bir ceza yok. Zaten böyle bir ceza veremez. Bu konuda uzlaşma mahkemesine gittim. Tahmin ediyorum ki çok yakında sonuçlanır. Şöyle düşünün biz seçtik bu kişileri ve bizim belirlediğimiz kişiler bize ceza kesti. Kesemez! Keserse adaletli olamaz! Peki, cezanın sebebi ne? Bir mesaj. Ne demişim? Yıldırım Demirören'in elini sıkmayacağım demişim. Bunu deme sebebim Milli maçta olacağız elini sıkmadığım görülmesin, Federasyonun saygınlığına zarar gelmesin diye bu mesajı attım ve bu mesaj yüzünden bu cezayı aldım. Cezayı aldıktan sonra bir mesaj daha çektim bu kez bu mesaja da ceza aldım. Yani suçtan delil oluşturdu!''

“TFF'DE DEMİRÖREN'İN İSTEDİĞİ CEZALAR VERİLİYOR”

Malum kurullar çok tartışılıyor. Kapalı kapılar ardından neler oluyor?

''Şöyle… TFF zaten adaletli yönetilmiyor. TFF'de adaletten söz edebilmek mümkün değil. TFF'de Yıldırım Demirören önceden istifalarını aldığı hukukçulardan oluşturduğu hukuk kuruluna talimat ile ceza verdiriyor! Benim için de aynısı geçerliydi.

PFDK denilen unsur… Burada itiraf ediyorum. Hepsi talimatla ceza veriyor! Mesela Yıldırım Demirören Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı çok sevmez, bu herkesin bildiği bir şey. Diyor ki Aziz Yıldırım'a şu kadar ceza verin o kadar ceza veriliyor. Caner'e verilen 6 maç ceza gibi…''

Ne zamandan beri böyle Yaşar bey?

''Ben göreve geldiğimde böyleydi görevden ayrılırken de aynı. Benden önce de böyleymiş.

Yani hukuk kuralları işlemiyor da Yıldırım Demirören'in isteklerine göre kararlar mı uyduruluyor?

''Aynen öyle!''

Tahkim Kurulu da mı aynı şekilde?

''Tabi canım. Tahkim Kurulu da aynı şekilde arkadaşları…''

“F.BAHÇE'YE ŞU CEZAYI VER DEDİLER VERMEDİĞİ İÇİN PFDK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI”

Hukuk Kurulu?

''Bakın… Elinde istifa dilekçeleri var hepsinin! Ya dediğini yapacaksın ya da istifa. Bakın Hüseyin diye bir arkadaşımız vardı PFDK'nın başında. Hüseyin Karamahmutoğlu… Dediler ki ‘İstifa etti' etmedi… PFDK Başkanı Hüseyin kardeşim istifa etmedi ama o dilekçe ellerindeydi ve yürürlüğe koydular.''

Neden?

''Çünkü talimatı yerine getirmedi. Şu cezayı vereceksin dediler. Vermedi ve vermeyince de istifasını yürürlüğe koydular. Zannediyorum Fenerbahçe'ye verilecek bir ceza vardı. Fazla verilmesini istediler. Vermeyince istifası devreye kondu.''

“FETÖ TEMİZLİĞİ YAPILMADI HALA FETÖ'CÜLER VAR BAKILSIN”

MİT ve Emniyet'ten gelen raporlara göre TFF'de FETÖ temizliği yapıldı. Bu konuda ne dersiniz

''Yapılmadı yalan… Böyle bir temizlik olmadı. Olsaydı bugün yeniden FETÖ temizliği adı altında başka şeyler de yapmazlardı. Bir yığınla adam attılar yeniden…''

Şöyle diyorlar: “Bize mitten raporlar geliyor. O raporlar doğrultusunda bizde karar veriyoruz.”

''Hayır! Bizim lafımızı dinleyenler ve dinlemeyenler diye liste oluşturuldu dinlemeyenler çıkarıldı. Size soruyorum. Türk spor basınına yön veren isimlerden birisiniz. TFF'de FETÖ'den atıldıktan sonra tutuklanan tek bir isim söyleyin bana! MHK Başkanı dahil!'

Yok…

''Bu operasyon ciddi olsaydı… Bazı isimler geri alındı mesela Fatih Erdön. Sorguya alınan da yok! Onlar orada kendi temizliklerini yaptı.''

Peki… Saffet Sancaklı dedi ki: “FETÖ ile ilişkisi olmasına rağmen hala bazı kişiler Federasyonda görev yapıyorlar…”

''Ben de biliyorum.''

Hatta Sabcaklı şöyle demişti: Milli Takım'ın Amerika'da yaptığı kapta Fetullah Gülen'e futbolcu götüren adamlar hala TFF'de görev alıyorlar dedi. Durum böyle mi gerçekten? İçeride yönetimde hala Fetullahçı mı var?

''Var! Ben de biliyorum ama benim görevim değil. Görevi olanlar buyursun yapsın. Bence de var.''

Bu sözleriniz çok tartışılacaktır biliyorsunuz

''Çok da umurumda değil. Ben doğruları söylemek durumundayım. Beni anam uşak doğurdu diye sevindi. Yani erkek doğurdu diye sevindi. Bu erkekliği öne çıkardığım için değil. Geleneklerimizden gelen bir söz olduğu için söylüyorum. Ben doğru bildiğimi söylerim.''

Hala var içeride diyorsunuz?

''Buyursunlar baksınlar. İçeride o yapılan temizlik FETÖ temizliği değildi! Laf dinlemeyenlerin temizliğiydi. Görevi olanlar buyursun baksın. Saffet Sancaklı'nın boş laf konuşacağına ben de inanmıyorum.''

MİLLİ TAKIM'DA BİR SÜRÜ OLAY YAŞANDI ÇÜNKÜ BAŞ BAŞ DEĞİL”

Peki… Milli Takımlarda bir başarı veya başarısızlık varsa bu herkesin başarı ve başarısızlığıdır. Milli Takımın başarısızlığında sizce yönetimin payı neydi?

''Bir 15 Temmuz olayı geçirdik Allah ülkemizi korudu. Hatırlayın o dakikalarda bir yığın yetkili insan televizyonlara çıktı ve konuşmalar yaptı. Hiç kimse sokağa çıktı mı? Hayır! Lider kişi çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı 5-10 dakikalık bir konuşma yaptı. Aynı insanlar liderine göre gitti tankların önüne yattı. Kurşunlara göğsünü siper etti. Yani şunu demek istiyorum. Burada lider çok önemlidir. TFF'nin lideri de Yıldırım Demirören'dir. Aslında çok kolay bir gruba düşmüştük ve Dünya Kupası'na katılacak durumdayken başarısız olduk. Bir TFF düşünün ki futbolcular kampta kavga ediyor, kumar oynuyor, birbirine silah çekiyor. Akıllara durgunluk veren şeyler yapıyorlar. Bu neden olabilir? Çünkü baş, baş değil! Baş, baş olacak. Baş, baş olmayınca işte böyle oluyor. Futbol bir ekip oyunudur. Siz ekip olamazsanız, takım olamazsanız böyle olur. Bu ekibin başında da bu işe gönül vermiş, bu işi başarmak için buraya gelmiş kişi yoksa sonuç bu olur.''

“DEMİRÖREN'LE HİÇ BİR TEKNİK ADAM BAŞARILI OLAMAZ”

Fatih Terim'in altının kazanıldığını düşünüyor musunuz?

''Bakın Fatih Terim benim çok sevdiğim bir dostumdur. Fatih Terim'e dikkat ederseniz başarılı yönetimlerde uçar! Çok başarılı işler yapar. Daha önce de yaptı. Ama baktığınız zaman bu Federasyona dünyanın en iyi hocasını da getirseniz ki Fatih Terim onlardan biridir bana göre, başarısız olur! Neden? Çünkü takımda yönetici olarak hiç kimsenin, bilhassa Federasyon Başkanının bir amacı yoksa… Sadece insanlara ihale dağıtmak, goygoycularını beslemek amacındaysa… Basında bazı kişileri beslemek suretiyle kendini bir yerlere taşımaya çalışan bir kardeşimiz. Ama bu gemi battı yürümüyor.''

“TFF GÖREVDEN ALINMALI”

''Şimdi FETÖ diyorsunuz… Küçümsemek için söylemiyorum. Türk futbolunu yöneten ve yönlendiren TFF'dir. Peki, 50 milyonun sosyalleştiği bir alanın değeri, bir Düzce Belediye'si kadar olamıyor mu? Bir Düzce Belediyesi'nde metal yorgunluğu varda Federasyonda olamaz mı? Metal yorgunluğunu bırakın bir teneke bile söz edemeyeceğiniz bir ortam olduğunu iddia ediyorum. Niye? Ben içinden geliyorum. Bakın metalden bahsetmek mümkün değil. Bir çürük tenekeden farkı olmayan Federasyon neden görevden uzaklaştırılmıyor?''

Özerkliğe aykırı bir durum değil mi bu bir taraftan?

''Hayır değil. Siz görevi yapamıyorsanız bu görevden sorumlu insanlar vardır. Spor bakanı vardır Başbakan vardır onlar devreye girerler çünkü yapamıyorsunuz!''

Fatih Terim için devreye girildiğini düşünüyor musunuz?

''Bilemiyorum.''

''TERİM'İN TAZMİNATINI DEMİRÖREN CEBİNDEN ÖDEMELİ''

Peki, Fatih Terim'in bir tazminat meselesi…

''Şimdi burası çok komik tabi. Kendi başına bir komedi bu. Bana göre Fatih Terim yaptığı suç ve disiplin kuruluna verilmesi lazım. Hem onun hem Selahattin beyin. Ona bakarsan Yıldırım Demirören de statta sigara içerken yakalanıyor onun da disiplin kuruluna verilmesi lazım. Geçelim bunu. Diyorum ki TFF düzgün yönetilmiyor. Buna ne cevap versem boş. Kamuoyu önünde gerçekleşen bir olay. Fatih Terim, diyor ki ben bir hata yaptım. Kendime göre doğru ama kamuoyuna göre yanlış bir örnek oldum ve istifa etmek istiyorum. Tazminat var mı? Yok! Hatta hoca ödeyecek. Peki, bir hafta sona ne oldu da sen adamı atıyorsun?

Bana göre burada hoca haklı. Ben adamlığımı yaptım. İstifa ettim sen kabul etmedin. Sonra sen beni attın. Şimdi sen adamlığını yapıp bunu cebinden ödeyeceksin Yıldırım Demirören!''

Böyle bir şey mümkün mü?

''Mümkün tabi. Çıkartacak adam gibi cebinden bunu ödeyecek. Adamlık adamlıktır. Diyecek ki bu hatayı ben yaptım. Kendisi ödeyecek. Her zaman demiyor mu yöneticiler hatalarının masrafını kendileri cebinden ödesin… O zaman kendisi ödesin buyursun…''

Peki, Fatih Terim başarısız mı? Yoksa başarısız mı kılındı?

''Ben başarısız kılındı diyorum.''

Neden?

''Bu kadar başarılı. Futbolu bu kadar iyi bilen. Bu Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiş kişi gerektiği gibi yönetilmezse olacağı bu.''

“TFF'DEKİ İKTİDAR ÇATIŞMASI MİLLİ TAKIM'A YANSIDI”

Bir iktidar çatışması yaşanıyor TFF'de uzun süredir. Bu milli takıma da sirayet etti mi?

''Etti tabi. İçeride ve dışarıda… İnanılmaz bir eyyamcılıkla dolu olan TFF ve bazı basın organları… Dikkat edin aynı gazetecilerle aynı televizyon kanallarında röportaj yapıyor Demirören. Neden gidip herkesin içinde gidip bir programa katılıp kendini veya Futbol Federasyonunu savunmuyor? Anlatamaz…

Çünkü gerçek gazeteciliği yapmak üzerine karşısına oturan insanların sorusu karşısında vereceği bir cevap olamaz.''

“KÜFÜR EDEN ARDA HAKKINDA İŞLEM YAPILDI MI?”

Peki son olarak talimatta bir değişiklik yapıldı biliyorsunuz… Küfür meselesi… Ben Federasyonun bu talimatla başına iş aldığını düşünüyorum siz nasıl bakıyorsunuz.

''Bakın burada yine oyun içinde oyun var. Bazı takımlar bu değişiklik sayesinde kollanacak. Kolladığı zaman diyecek ki, bak ben seni kolladım. Görüntüler olacak ama saklanacak… Atıyorum yayıncı firmaya denecek ki şu futbolcu çok küfür ediyor onu çok yakından çekme… Bazılarının ki gizlenecek. Biliyorum canım içerideki oyunları biliyorum.

Onu da bir kenara bıraktım. Küfüre karşı olduğunu söyleyen kişi kendisi küfürbaz! Bakın geçmişi inceleyin göreceksiniz. Onu da geçtim. Sen küfüre prim vermiş bir Federasyon başkanısın. Daha yeni… Arda Turan uçakta Futbol Direktörüne ana avrat küfür etti mi? Etti! TFF yöneticilerine “Seni bu uçağa koyanın…” diyerek küfür etti mi? TFF çalışanlarına küfür etti mi? Evet. Başkanına küfür etti mi? Evet. Sen ne yaptın? Arda Turan'ı pohpohlayıp ayağına kadar Barcelona'ya hoca yolladın! Tekrar Milli Takıma aldın. Böylelikle küfüre prim verdin. Dün onu diyorsun, bugün bunu diyorsun. Bu işi beceremiyorsun yürü git!''

''CÜNEYT ÇAKIR TARAFINDAN TRABZONSPOR'A ORGANİZE SUÇ İŞLENDİ''

Hakemlerde durum ne? Ceza kurumlarında olduğu gibi MHK'de de talimatlar olduğunu düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum. Futbol hatalar oyunudur en az hata yapanın başarılı olduğu bir spor dalıdır. Bunun için de hakem de vardır. Bunda bir sorun yok ama önemli olan bu spor adaletli yönetilmiyor. Hem MHK tarafından, hem PFDK tarafından hem diğer kurullar tarafından. Futbolda adalet olmadığı süre içerisinde siz başarılı olamazsınız. Hep birilerine gebe kalırsınız.

MHK'de de kendi başına bazı gruplar var. Hakem grupları var. Trabzonspor'un başına gelen belli değil miydi? Ateş Bitnel bunu açıkladığı için çocuğun başı yanmadı mı? Konuştu dedi ki evet bu var. Trabzonspor'a kumpas kuruldu… Ateş Bitnel bunu itiraf etti. Cüneyt Çakır tarafından organize edilmiş bir suç işlendi. Bunu Yıldırım Demirören de itiraf etti!''

Nasıl itiraf etti?

''Şöyle… “Evet Trabzonspor çok büyük haksızlıklara uğradı” dedi. Bakın arşivlere… O bilerek yapıldı diye itiraf etmedi. Ben bilerek yapıldı diye içeride bunun kavgasını verdim. Hala da iddialıyım. Bir organize… Serdar Çakır ve oğlu Cüneyt Çakır…

Başsızlık… Sizin amacınız Türk sporunu yönlendirmek ve yönetmek değilse. Sizin amacınız orada bir şekilde keyfi zaman geçirmekse, etrafınıza iş bulmak ve makam işgal etmekse o zaman bunlar olur. Bakın Türkiye'de Hasan Doğan'lar bitmez. Bu işe sıtkı sadakatle sarılıp en iyi ve en başarılı şekilde bunu yapacak Türkiye'de çok insan var. Eğer bunu bulamıyorum diyorsanız ben buradayım. Bu iş çok zor da bir iş değil. Yeter ki bu işi sevin, hakkaniyetli ve adaletli yapmak için kendinize düstur edinin. Ben bu işi en iyi şekilde yapıp dünyaya örnek olacağım diyorsanız İzlanda gibi… Bunu yapabilirsiniz. Yapmalısınız. Ama sen işin keyfindeysen… Babanın çok parası olabilir çok zengin de olabilirsin ama başarılı olmak için önce inanacaksın. Bu amaç için geldiğini ve bunu başarmak istediğini her yönüyle hissettireceksin. İnsanlar sana güvenecek ve sen de başaracaksın.''

“TFF BAŞKANI KUPA VEREMİYOR”

Federasyonla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

''Beşiktaş – Monaco maçı oynandı. Cumhurbaşkanımız gelmiş, Spor Bakanımız gelmiş Yıldırım Demirören yok. Nedense hep böyle kritik yerlerde beli ağrıyor. Trabzon Stadı açılıyor beli ağrıyormuş. Yahu belin ağrıyorsa git yat kardeşim. Gülmekten de kendimi alamıyorum. İstenmiyorsun. Trabzon'a gelsen sayın Cumhurbaşkanımız biliyor ne olacağını… Beşiktaş'a gelse kendi kulübü ama ne olacağını biliyor. Düşünebiliyor musunuz bir Futbol Federasyonu Başkanı, şu sıralarda Avrupa'da başarılarıyla anılan övgüler yağdırılan Beşiktaş kulübünün maçına gidemiyor. Kendi kulübünün maçına gidemiyor. Böyle Federasyon Başkanı olur mu?

Olursa onu niye orada durdururlar. Şampiyonluk kupasını vermeye gidemeyen bir Federasyon Başkanı olabilir mi? Şimdi bu özerkliği bozar mı? Bozmaz! Spor Bakanı var çünkü. Yapamazsan görevden alır.

Açık ve net söylüyorum birkaç tane gazeteciye çıkar sağlamakla bu işlerle baş edemezsin kardeşim. Gazeten televizyonun olabilir hiç umurumda değil. Bu işe gerçekten gönül verdin mi? Vermedin o zaman çekil!''

Trabzonspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olacak Trabzonspor'un hali…

''1 Milyar civarında bir borç var. Bu ödenmeyecek bir para değil. Trabzonspor bunun altından çok rahat kalkabilir. Türkiye'de çok ciddi Trabzonlu iş adamları var. Bunun altından kalkılır ama Trabzonspor çok büyük bir şanssızlık yaşıyor. Türk sporunda bir renk, bir ahenk olan bir kulüp Trabzonspor. Onun için Trabzonspor arzu ediyorum ki inşallah şampiyonluklar yaşayacaktır tekrar.

Bence bu dibe vuruş biraz da gerekiyordu. Bunu bir şans olarak da görmek gerek.''

Bu kadar transferden sonra Trabzonspor geleneklerinin dışına çıktı diyorum ben. Katılıyor musunuz?

''50. yılda şampiyonluk hedeflemişti yönetim. Bundan önce de yanlışlıklar oldu. Her zaman tüm kulüplerde oluyor. En az yönetimsel hata Fenerbahçe'de oluyor doğruya doğru. Aziz Yıldırım ile güzel işlere imza attılar. En son Fikret Orman çok güzel bir stat yaptı çok başarılı işler yaptı şampiyonluklar aldı almaya da devam ediyor. İnşallah bunlar Trabzonspor'a da nasip olur. Bunu gönlüm çok istiyor. Trabzonluyuz, Ofluyuz, inşallah başarılı olur Trabzonspor.'' (Futbol Arena)