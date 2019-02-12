Semih Özsoy: Herhalde ikinci sarı otobüste verildi

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, %100 Futbol programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özsoy'un sözleri şöyle;

BAŞARISIZLIK BAZI SÜREÇLERİ ETKİLİYOR

'Başlangıcı itibarıyla da geldiğimiz yer itibarıyla da zor bir süreç. Camianın büyüklüğüyle, el birliğiyle bunları atlatacağız. Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyoruz. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken durumlardan biri. Kolay olmayacağını biliyorduk ama bu kadarını ummuyorduk. Futboldaki başarısızlık da bazı süreçleri etkiliyor, inşallah atlatacağız. Ben de taraftar olsam bizi eleştiririm. Bizim iki yüzümüz yok. Galibiyetimiz de aynı, mağlubiyette de aynı konuşuyoruz. Fenerbahçeli yorgun ve bitkin. Dolayısıyla dertli.'

ALİ BAŞKAN STATTAN ÇIKAMIYOR

Kulüple ilgili konuşan Semih Özsoy, 'Biz artık her deplasmana gidiyoruz. 10-12 yöneticiyle oralardayız. Taraftarlarımız da artık deplasmanlarda rahat bilet bulup, şehirlerde rahat gezebiliyorlar. Bunu herkes bilmez ama eskiden sıkıntılıydı. Biz masaya elimizi vurmuyorsak bu yumuşak olduğumuzu göstermez. Şampiyonluktan uzak kalmamıza rağmen 35 bin kişiyle maçlarımızı oynuyoruz. Gücümüz buradan geliyor. Ali Başkan fotoğraf çekilmekten, stattan çıkamıyor' ifadelerini kullandı.

COCU BELKİ DE BARCELONA'YA GİDECEKTİ

Aykut Kocaman'ın ayrılığı ile ilgili konuşan Özsoy, 'Kan değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşündük. Barcelona Başkanı ile görüştüğümüzde Phillip Cocu son kalan iki hocadan biriydi. Bize gelmese belki de Barcelona'ya gidecekti' şeklinde konuştu.

BİR DÜDÜK GELİR, BİR DÜDÜK GİDER

Hakemler ile ilgili konuşan başkanvekili Semih Özsoy, 'Bir düdük gelir, bir düdük gider. Düdükle işimiz yok. Sistemi sorgulamak lazım. Biz bağırmıyoruz ama sessizliğimiz acizlik olarak algılanmamalı. Kulüpler Birliği bildirisinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı' dedi.

TOLGAY'IN 2. SARISI HERHALDE OTOBÜSTE VERİLMİŞTİR

Bursaspor maçında olanlar hakkında konuşan Özsoy şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kayseri maçına gelmeden önce Bursa maçında yaşananlar facia. Dışarıdan öğrendiklerimiz, duyduklarımız kabul edilebilir gibi değil. Ama onlar duyum, burada söylemeyelim. Malatya maçında Hasan Ali'ye verilen sarı kart, ceza alsın diye kovalanan bu yüzden verilen kart. Mehmet Topal'ın Göztepe maçında gördüğü kart da öyle. Tolgay'ın ikinci sarısı herhalde otobüste verilmiştir.'

COMOLLİ SÖZLERİ

Özsoy Comolli için ise, "Comolli sessiz kaldığı için suçlu gibi görülüyor. Mesela Cocu'nun sözleşmesiyle ilgili Comolli'nin büyük bir başarısı var. Moses'i Chelsea'den almak büyük olay. Hoca kimi istediyse aldık." ifadelerini kullandı.

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