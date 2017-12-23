Olay sözler! Güneş'in taptığı doğruları...

İşte, Uğur Meleke'nin siyah beyazlıların 3 puan bıraktığı maçla ilgili yorumu...

- Beşiktaş neden kazanamadı?

- Şenol Güneş çok değerli bir teknik direktör. Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde kendinden çok söz ettirdi, daha da ettirecek. Ama maalesef bir büyük problemi var: Doğrularına tapıyor. Farklı günlere farklı çözümler gerekebileceğine bir türlü ikna olmuyor. Hep aynı isimlerde ve yöntemlerde arıyor çözümü. Bu maçın Akhisar, Malatya maçlarından bir farkı yok. Güneş’in taptığı doğruları yine puan kaybettirdi Beşiktaş’a...



- Peki nerde hata yaptı Güneş?

- Negredo’nun kredisi nedense takımdaki hemen herkesten daha az! Gayet iyi oynadığı bir ilk yarının ardından Negredo’nun çıkması fitili ateşledi. Sonra Atiba’nın çıkıp ofansif bir oyuncunun girmesi gerekliliği vardı evet ama tek bir olumlu hareket yapmayan Oğuzhan’ın girişi de Güneş’in ezberi... Tolgay, son aylarda Oğuzhan’ın fersah fersah önünde. Daha da önemlisi, bu tarz maçlarda bazen farklı düşünmeniz, ters köşe yapmanız da gerekebilir. 80’de Lens’i sokmak yerine Orkan’a hayatının şansını vermek olamaz mıydı? Ya da Quaresma’nın gayrıciddi hareketlerine neden 80’e kadar sabretti ki? Bir sezonu 13-14 adamla bitiremezsiniz. Her maç farklı bir hikaye. Bazen bazı maçları kazanmak için gözünde pırıltı olan oyuncuyu bulmalısınız. Bu, bugün pekala Orkan olabilirdi.



S- ivasspor’un galibiyeti hak ettiğini söyleyebilir miyiz?

- Bu kadro imkanlarıyla yaptıkları iş saygıdeğer. Maça önde baskıyla başladılar, oradan 1 gol çıkardılar. Rybalka ilk 1 saat orta sahanın kumandanıydı. Bir gol attı, bir şutu direkten döndü, bir de Emre’ye al da at pası var. Sonradan giren Cyriac’tan skor katkısı aldılar. Kapandılar, savaştılar, çabaladılar. Bu kadroya daha fazla ne yapabilirsiniz ki? Tebrikler Aybaba’ya...