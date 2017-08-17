Olay sözler... Gazetecilere saldıran adamın ayağına gidilmez!

"10 Numara Muhabbet" kanalında açıklamalar yapan Çakar, "Arda'yı severim. İyi futbolcu. Ama hiçbir teknik adam, yaptığı rezilliklerden dolayı milli takımın dışında kalmış bir adamın peşinden İspanya'ya gitmez" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in bu sene çekişmeli geçeceğini belirten Ahmet Çakar, şampiyonluk yolunda en eksik kadronun Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Mircea Lucescu'nun milli takımın başına gelmesini değerlendiren Çakar, "Lucescu'nun gelmesi yanlış bir karar değil. Ben prensip olarak başı bağlı adamlara saldırılmasına karşıyım. Şenol Güneş Beşiktaş'ta 2 sene şampiyonluk yaşamış, idealleri var, Şampiyonlar Ligi'nde planları var. Şenol Güneş'e neden bulaşıyorsun? Abdullah Avcı'ya bakalım. Başakşehir şampiyonluğa oynuyor, Avrupa hedefleri var, niye saldırıyorsun? Lucescu, bizden biri. Kariyeri ortada. Şu anda Türkiye'de görev yapan iki kişi var Avrupa'da kupa kazanan. Biri Terim, diğeri Lucescu. Fakat 70 yaşında bir teknik adam, bundan 2 ay önce gazeteciye saldıran bir ismin ayağına gidiyorsa, buna karşıyım. Arda'yı severim. İyi futbolcu. Ama hiçbir teknik adam, yaptığı rezilliklerden dolayı milli takımın dışında kalmış bir adamın peşinden İspanya'ya gitmez, ben kendime yediremem. Böyle bir şey yok. İstanbul'a gel, paran neyse ben veririm kardeşim" açıklamasında bulundu.

Yabancı sınırına karşı olduğunu da dile getiren Çakar, "Türk futbolcusu süratle intihar ediyor. Kayseri maçına bakıyorum, Galatasaray'da Serdar vardı, Tolga vardı. Yalnızca 2 kişi... Bu yabancı sınırıyla olmaz. Herkes zannediyor ki Türk oyuncu ucuzladı. Ne ucuzlaması? Türk'e vereceğini yabancılara veriyorsun. Bir şey değişmedi" diye konuştu.

"VOLKAN FOTOĞRAF ÇEKTİREYİM DERKEN FOTOROMANLIK OLDU"

Ahmet Çakar, haftanın sarı kart ve kırmızı kartlarını da verdi: "Sarı kart Türk hakemlerine... İnce ince doğramaya başladınız. Cüneyt Çakır... Böyle bir penaltı yok. Hüseyin Göçek... En az 3 kırmızı kartı es geçtin, adamın ayağının kırılmasına neden oldun diyemem ama o pozisyonda adamı atamadın. Kırmızı Kart ise Volkan Demirel'e... Derin kompleksinden dolayı, çocukluğundan gelen hava yapma kompleksinden dolayı gol yedin. Fotoğraf çektireyim dedin, fotoromanlık oldun."

ÇAKAR'DAN HAFTANIN ENLERİ

Ahmet Çakar, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasının enlerini seçti: "Haftanın galibiyeti Trabzonspor. Maç 1-1 bitecekken 90+3'te Burak'ın golüyle 3 puanla başladı sezona Trabzon ekibi. Konya çok iyi takım. Onları yenmek çok zordu. Galatasaray çok rahat bir galibiyet aldı ama bence haftanın galibiyeti Trabzonspor.

Haftanın puan kaybı Fenerbahçe. Bence küme düşme adayı olan bir takıma, üstelik seyircisiz bir ortamda puan kaybetmek, çok kötü bir olay. Haftanın puan kaybı net bir şekilde Fenerbahçe'nin.

Haftanın talihsiz açıklaması, Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklama. Antalya başkanı fikrini söylemiş. Tetikçi demek yanlış. Başkasının ağzıyla konuşuyor dedi, kastettiği kişi Aziz Yıldırım. Bunlar hoş şeyler değil.

Haftanın üzüntüsü, Traore'nin ayağının kırılması. Çok üzücü bir olay ve bu oyuncunun ayağını kıran kişinin oyuna devam etmesi de büyük bir facia. Hüseyin Efendi'nin buna yol vermesi. Haftanın skandalı da bu.

Haftanın hüsranı Volkan Demirel... Topu tuttum derken bir anda elinden kaçtı...

Haftanın 10 numarası ise Gomis... 2 gol 1 asist yaptı. Taraftarı coşturdu, ben varım, gol krallığına adayım dedi.

"EN EKSİK TAKIM FENERBAHÇE"

Transfer sezonunun sonu yaklaşırken, takımların eksiklerini de değerlendiren Çakar, "Fenerbahçe'de ilk eksik stoper. Neustadter'le bu iş olmaz. İki, kısmi sol bek. Üç, forvet. Soldado yeni transfer, sakatlanırsa ne olacak? Van Persie bitmiş. Artık gitmiyor. Tamam kilo vermiş ama kaldıramaz. Galatasaray'da sol bek, Beşiktaş'ta stoper ihtiyacı var. Medel tam stoper değil. En eksik takım ise açık ara Fenerbahçe" diyerek sözlerini noktaladı.

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