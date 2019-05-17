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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
17.05.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Olay sözler: F.Bahçe'de kriz...

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Olay sözler: F.Bahçe'de kriz...

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte affedilen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Fransa'da yayım yapan Onze Mondial dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki yıldız isim Sarı Lacivertli kulüpteki mevcut durumdan Spor Toto Süper Lig'deki rekabete ve takımdaki geleceğine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

Fenerbahçe'de sezon sonuna yaklaştın. Geriye yalnızca iki hafta kaldı. Hem senin hem de takımın için dayanılması güç bir sezondu. Sezonun bilançosu sence nasıl?

"Bu yıl iyi işler de yaptık ama yeni başkan, yeni yönetim ve yeni hocayla birlikte çok zorlu bir dönemden geçtiğimiz doğru. Sezonun ortasında tüm takımı değiştirdiler. Başlarda fazla süre alamadım ama ikinci yarıda takıma yeniden dahil oldum ve ilk 11'deki yerimi korudum. Bu sene herkes için zor oldu. Bugün puan cetvelinin ortasındayız ve kendimizi kurtardık. Umarım gelecek sezon, daha iyi oluruz."

Bir ara küme düşme hattının çok yakınından geçtiniz. Bazen en kötü senaryoyu, yani küme düşmeyi aklına getirdiğin oldu mu?

"Evet, gerçekten oldu. Zira gerçekten bazı şanssızlıklar yaşadık. Galip gelemiyor ve gol atamıyorduk. Altımızdaki takımlarınsa maçlarını kazandıklarını görüyorduk. Bir ara gerçekten korktuk ama son 4 maçta kazanmayı başardık ve biraz nefes aldık."

Genellikle Türk taraftarların oyuncularını ateşlediği ve onları iyi oynamaya teşvik ettiği söylenir. Peki sıralamada altlarda yer alırken bu durum sizi kötü etkilemedi mi?

"Evet, bunu söyleyebiliriz. Zira takımda istediği gibi oynayamayan bazı futbolcular vardı. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Geçtiğimiz sezonu ikinci bitirdikten sonra bu sene son sıralarda kendimizi bulduk. Seyirci baskısı nedeniyle saha içinde kendimizi rahat hissetmediğimiz doğru."

Türkiye'de ikinci sezonunu geride bırakıyorsun. Ligden biraz bahsedebilir misin?

"Brüksel'de bir Türk mahallesinde büyümüştüm. Küçüklüğümde Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını izlemek için kafeye gitmeyi çok seviyordum. Türkiye'de oynamak, kafamın bir köşesinde vardı ve bunu gerçeğe dönüştürme şansı yakaladığımda asla çekingenlik göstermedim. Gerçekten güzel bir deneyim yaşadım. Stadyumdaki atmosfer ve tüm şehrin arkanızda olması, size kendinizi aşma şansı tanıyor. Ligin seviyesi gerçekten üst düzeyde. Türkiye ligi, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi ama Ligue 1'e oranla belki biraz taktik açıdan eksik kalıyor."

Genellikle İstanbul kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ile diğer kulüpler arasında büyük bir uçurum olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

"Fransa'da Paris Saint Germain, Olimpik Lyon, bu sezon Lille ve Monaco ile diğer takımlar arasında nasıl bir fark varsa Türkiye'de de durum aynı. Türkiye'deki küçük takımlar, Fransa'dakiler gibi değil. Zira asla geride beklemiyorlar. Sahanın her noktasından hücum ediyorlar ve her takım, bireysel olarak fark yaratabilecek oyunculara sahip."

Tüm yıl boyunca Fenerbahçe'de ekonomik problemlerin olduğu konuşuldu? Bu, doğru mu?

"Evet, hemen her alanda bir ekonomik kriz olduğu doğru. Ancak geçtiğimiz pazar günü, para toplamak için bir kampanya düzenlendi. Sezonu bitirmek için yeterince paraya sahibiz."

Nabil Dirar'ın önümüzdeki ayları nasıl olacak?

"Şu anda yalnızca Afrika Uluslar Kupası'na odaklanmış durumdayım. Futbolda ne olacağını bilemeyiz çünkü her şey mümkün. Fenerbahçe'yle 1 yıl daha kontratım var. Zorlu bir sezonu geride bıraktık ve ben de artık iyi işler çıkarmak istiyorum. Zira Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için geldim ama bunu yine başaramadık. Ancak şimdilik Afrika Uluslar Kupası'na konsantreyim. Sonrasında neler olacağını ise hep birlikte göreceğiz."

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