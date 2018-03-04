Olay sözler... 'F.Bahçe, UEFA şampiyonu olsaydı, Türk Bayrağına sarı lacivert bant yaparlardı!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriOlay sözler... 'F.Bahçe, UEFA şampiyonu olsaydı, Türk Bayrağına sarı lacivert bant yaparlardı!'
Futbol Olay sözler... 'F.Bahçe, UEFA şampiyonu olsaydı, Türk Bayrağına sarı lacivert bant yaparlardı!'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Hazırlık maçında feci kavga

Futbol
04.03.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Olay sözler... 'F.Bahçe, UEFA şampiyonu olsaydı, Türk Bayrağına sarı lacivert bant yaparlardı!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, A Spor'da ekranlara gelen Yaşasın Hafta Sonu'nun konuğu oldu. Süren, sarı kırmızılı kulübün ve futol gündeminin son durumunu değerlendirdi. Çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Faruk Süren'in o sözleri...

"2001’de benim aleyhime kampanyalar yapıldı. Olur böyle şeyler… İntikam duygusu beslemem. Galatasaray zarar görmeye başladı. Benim ayrılmamla verilen zararlara engel oldum mu, bilemiyorum. Benden sonra Mehmet Cansun başkan oldu. Bırakmak mecburiyetindeydim ve bıraktım."

En Çok Oynanan Bahis
  • 147Trabzonspor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,80
    11764kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"UEFA Kupası’nı Fenerbahçe alsaydı belki Türk Bayrağı’na sarı-lacivert bant da yaparlardı, o Fenerbahçe’nin becerisi. Kupayı değerlendirememek, doğru bir teşhis. Biz devamını sağlayabilmek için çalıştık. Ürün satarak maddi bakımdan değerlendirilebilirdi. Avrupa Kulüplerine karşı bu kupanın alınması insanları heyecanlandırdı. Benden sonra değerlendirilebilirdi. Bu UFA Kupası’nın başarısını hem sportif hem de ticari olarak değerlendiremedik. Mehmet Cansun döneminde mali açıdan da reform yaptılar, ancak 2002’den sonra bu iş tersine döndü. Bizim bir de finansal ortaklığımız vardı, orada da itilafa düştük. 9 Milyon Dolar da tazminat ödedik."

ADAY OLMASINI TAVSİYE ETMEM
"Galatasaray’da her zaman çıkış yolu vardır. Dursun Özbek’in Mayıs sonunu işaret etmesi kendi sorunu. Daha önce UEFA ile anlaşma yapıyor. 30 Milyon Euro’dan fazla zarar etmeyeceğiz sözü varken, 120 milyon Euro zarar ediyor. Dursun Özbek, 3 yıl devam etmem gerekiyor demesi bir emri vakidir. Galatasaray’da bu olmaz… Banka borçları ve diğer taahhütleri ayırıyorum. 1.2 milyon TL’nin üzerinde banka borcu var. Bunu bir şekilde yönetmemiz lazım."

Olay sözler... F.Bahçe, UEFA şampiyonu olsaydı, Türk Bayrağına sarı lacivert bant yaparlardı

"Mustafa Cengiz’in durumu tespit etmesi lazım. Dursun Özbek döneminde bütün bilgiler alınamıyordu. Mustafa Cengiz’in net resmi çıkarması ve bunu toplumla paylaşmalıdır. Mayıs’a kadar durumu idare edip, seçime gitmesi lazım ve isterse kendisi de aday olabilir. Dursun Özbek’in aday olmasını tavsiye etmem ama isterse olabilir."

"UEFA; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları kendi şampiyonalarının dışında bırakmak istemez. Geniş bir kitlesi var bu takımların. UEFA para kazanıyor buradan. En son düşüneceği ceza, dışarıda tutmak. Bizim de kurallara uymamız lazım. Bu kozu da fazla istismar etmememiz lazım. UEFA 9 Mart’ta Galatasaray’ı görüşmeye alacak. Yapılabilir bir program verilmesi gerekiyor."

"Ndiaye, 7.5 milyon Euro diye biliyorduk, 3 milyon Euro’luk bir bonus çıktı. Osmanlıspor’a oyuncu oynarsa diye para verilmiş. 4 yılın bonusu neden peşin veriliyor? Bu bir bonus falan değil, gizli transfer ücreti. Bunu hem UEFA’dan gizliyor hem de bizden gizliyor. Tam resmi yavaş yavaş görüyoruz. Dursun Özbek’in temlik koydurduğu söyleniyor, bu hiç değil. Hisse senedi rehin almak, anlaşmaya temlik koymak, seçim günü akşam senet yazmak bize yakışmaz…"

BİZİM YAŞAM TARZIMIZ GALATASARAY
"Galatasaray, bizim için bir yaşam tarzıdır. Ben ayrıldıktan sonra Mehmet Cansun’u getirdiler, sonra Özhan Canaydın’a teslim ettiler. Canaydın, iyi bir niyetli ama Galatasaray’ın istikbalini tersine götürdü. Bizim ortaklık kavgamız olmasaydı, bugünün borç yükü oluşmaya başlamayacaktı. Yanlış bir bilgiyle Mecidiyeköy terk edildi. Bizim zamanımızda stadın planları yapılmıştı. 2000 tarihinde 86 milyon Dolar’lık bir teklifle ihale yapılmıştı. 2002’de ekonomi düzelmeye başladı. O sırada stadyum Mecidiyeköy’e yapılabilirdi. Belediye izin vermiyordu falan demesinler, biz ruhsatı belediyeden almıştık. Bu stat bana yabancı geliyor. Adnan Polat, bir şeyler yapmaya çalıştı ama ekibi iyi bir şeçim yapmadı. Birtakım sıkıntılar yarattı. Adnan Polat, kendi döneminde çok sert durdu. Genel kurula gitmeyi isteseydi, belki de hala başkandı."

"Ondan sonra Ünal Başkan geldi. Uluslararası tecrübesi olan bir başkandı. O da Galatasaray’ın içini çok iyi bilmediği için yanlış yönlendirildi. Sonradan Dursun Özbek'e verilen yetkileri istedi, arsayı satmak için… Divan Kurulu’ndan onay çıkmayınca, ‘Ben bu kadar vaktimi harcıyorum, ben bu işi yapamam’ deyip ayrıldı. Arada Duygun Yarsuvat geldi, en son da Dursun Özbek… Bu süreçte ileri gidemedik."

"Uluslararası başarıya gitmek için takımın omurgası değişmemesi lazım. O zaman şampiyon olabilirsiniz. Bugün iyi takım kurdum, hepsi yıldız… Böyle olmuyor. Tudor’un gelişi, başlangıçtan yanlıştı. Altyapı hocası bile teknik direktör oldu. Bir ara Mustafa Denizli geldi, 3 ay durdu mu bilmiyorum. Prandelli de yanlıştı, ancak Mancini doğruydu. Bu iş ekip meselesi."

ATAMAN BİR HATADIR
"Basketbol takımında da yönetimsel hatalar yapıldı. Ergin Ataman, ücretsiz çalışırım diyor. 55 milyon Dolar harcama yaptın, olmaz diyor. O parayı kim verdi? Sonra bütçe kısıldı. Oyuncu alınamadı. Erman Kunter’i çok severim, onu getirdiler ama uyumu tutturamadı. Şimdi Oktay Mahmuti bir şeyler yapmak istiyor. Fenerbahçe’de Obradovic var… Mesele sponsoru bulmak. Uluslararası bir takım kurmak istiyorsanız, tabanı 10 milyon Euro olması lazım."

"Arda'nın Galatasaray'a gelmesini isterdim. Ancak kendisi formsuz. Uzun zamandır maç ritmi yok. Bizim bıraktığımız Arda değil. Kendisine iyi bakarsa çok çabuk zamanda toparlanır. Arda yine Galatasaraylıdır. O’na o kapı her zaman açıktır. Başakşehir’e gittiği için Galatasaraylıların kızmaması lazım. Aksine Arda’nın yeniden eski değerine dönmesi için şans verdiği sebebiyle teşekkür etmeli."

"Fenerbahçe her zaman iyi bir takımdır. Bir seçim sürecine girdiler. Aziz Yıldırım, 20 yıldır bu işin içerisinde sıkılmadı mı anlamadım. Bazen devretme zamanını iyi bilmek lazım. Çok şık bir şekilde ayrılabilir. İllaki şampiyon olması şart değil. Büyük işler yaptı. Tesislere bakarsanız kalıcı izler bıraktı. O, Fenerbahçe ile yaşıyor. Başka bir iş yaptığını sanmıyorum. Fikret Orman da Beşiktaş’ı toparladı. Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de tutmasını beğendim. Çok güzel bir stat yaptı. Sahaya epey para harcadılar, halı gibi oldu. Başakşehir de şampiyonluk adayı ama sonuna kadar gidebilecek mi bilemiyorum. Başakşehir’in, Fenerbahçe maçını görünce çabuk yaralanabilen bir takım olduğunu gördüm. Fenerbahçe de çok iyi oynadı. Şampiyonluk 3 takım arasında daha ciddi bir şekilde kovalanacak. Galatasaray’da psikolojik olarak Kadıköy baskısı var. Medya da buna yardımcı oluyor."

ALTYAPI BİTTİ
"Saha başarısı her zaman olması gereken bir şey, ancak bu her şeyi çözer diye bir şey yok. Mustafa Cengiz aday olsun tabi ki ama bir an önce şeffaf bir şekilde durumumuzu herkesin anlayacağı bir şekilde bize açıklasın. Galatasaray, artık seçim rekabetinden uzak olmalı. Ciddi bir sorunumuz var. Önceden borcumuz var ama Florya ve Riva var diyorduk. Arttık o da yok. Bunun 508 milyon TL’si de yendi. Oradan da fazla para gelmeyecek. Adayı da biz yıktık. Ada gibi elimizde mücevher var, satmak için demiyorum. Kullanmak için diyorum. Onu yapabilmek için şimdi bir proje üretmek lazım. Bir yerden kaynak bulmamız lazım. ‘15 milyon Euro’luk takıma düşelim, gençlerle oynayalım’ demeyeceğimize göre bir çıkış yolu bulmamız lazım."

"Uzun vadeli düşünmüyoruz. Anında karar alıyoruz. Zeki bir toplum olduğumuz için çabuk çözüm buluyoruz. Alt yapı diye hiçbir kulübün ciddi bir girişimi yok. Altyapıya fazla iş bulamamış sporcuları koyuyoruz. Bu işin başına hakikaten saygınlığı olan insanları getirmemiz lazım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Quaresma: Ayıptır! Dirseği ben yedim

G.Saray'da şok! Fatura skandalı...

Transferde sürpriz! Cenk Tosun'un yerine...

Başakşehir inadı! Göztepe'yi 2 golle geçti