Olay sözler... 'F.Bahçe düşmanlığını bıraksın!'
Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz futbol gündemini değerlendirdi.
Abdülkerim Durmaz, olaylı derbiyle ilgili görüşlerini açıklarken, şunları söyledi...
- Şenol Güneş'in yıllardır süren bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Ona bir kardeşi olarak tavsiyem bunu bıraksın. İyileşmiş, 5 dikişli yarası düzelmiş. Allah şifa versin.
- Zamanında Volkan Demirel'in kafasına internet modemi atıldı ya! Neler neler oldu ama maçlar iptal edilmedi. Ancak ben şu an diyorum ki Fenerbahçe hükmen mağlup edilsin.
- Ne maçlar oldu, sahaya neler atıldı ama maçın sonu görüldü. Fenerbahçe hükmen mağlup sayılsın ama bu emsal olsun. Bundan sonra da Fenerbahçe'nin rakibi sahaya bir bozuk para atarsa aynı cezayı alsın. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle