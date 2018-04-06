Olay sözler... 'En büyük kazığı F.Bahçe'den yedik!'
Fenerbahçe'nin eski bir yıldızı için flaş sözler söylendi...
Bir dönem Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından biri olan Emmanuel Emenike hakkında şok açıklama...
Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den transfer ettikleri Emmanuel Emenike ile ilgili olay sözler sarfetti.
"BİZİ ÇOK YANILTTI"
Marinakis, “Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu. Onu büyük umutlarla takıma katmıştık ama bizi çok yanılttı” dedi.
Devre arasında da Kırmızı-Beyazlılar’dan İspanyol ekibi Las Palmas’a kiralanan 30 yaşındaki forvet, hiçbir resmi maça çıkmadan sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı. (Fanatik)
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