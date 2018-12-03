Olay sözler! 'Eğer birazcık beyni olsa...'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...
- Maçın başında Galatasaray 15 dakika kafasını kaldıramadı. Beşiktaş her topu basıp aldı. Fark olacak derken golden sonra Galatasaray oyunu dengeledi.
- Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda, normal zekada ve yürekte olan bir futbolcu öyle bir penaltı yapmaz. Azıcık beyni olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmazdı.
- Eren Derdiyok'a kaç para verdiler bilmiyorum ama, ben hiç para vermezdim. Galatasaray bu oyuncularla nasıl sahaya çıkıyor?
- Fatih Terim kenarda olsaydı, Eren Derdiyok’u penaltı pozisyonundan sonra oyundan alırdı. Çift vuruş pozisyonunda, top kafayla oynamak mesafesinde mi, ayakla oynama mesafesinde mi, buna bakmak lazım. Penaltı ise doğru.
10 TANE EREN DERDİYOK EDER...
- Diğerinde Eren Derdiyok orada topa vurdu, orada topa öyle vurulmaz. O pozisyonda topa vurmaya da gerek yok. Eren’in ayağı Necip’e geldi. O pozisyon penaltı değil.
- Beşiktaş ya da Galatasaray’dan biri şampiyon olacaksa vah Türk futbolunun haline. İşte Türk futbolu bu. Kaliteye bakın. Ayağına top yakışan 3-4 tane adam var.
- Galatasaray’ın Eren Derdiyok’u hastaneye gönderip beyni ve yüreği var mı diye film çektirmesi lazım. O penaltıdan sonra Eren’i 10 kişi kalsam alırdım. Muğdat, 10 tane Eren Derdiyok eder.
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