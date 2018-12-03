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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.12.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Olay sözler! 'Eğer birazcık beyni olsa...'

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Olay sözler! 'Eğer birazcık beyni olsa...'

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...

- Maçın başında Galatasaray 15 dakika kafasını kaldıramadı. Beşiktaş her topu basıp aldı. Fark olacak derken golden sonra Galatasaray oyunu dengeledi.

- Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda, normal zekada ve yürekte olan bir futbolcu öyle bir penaltı yapmaz. Azıcık beyni olan bir futbolcu o penaltıyı yaptırmazdı.

- Eren Derdiyok'a kaç para verdiler bilmiyorum ama, ben hiç para vermezdim. Galatasaray bu oyuncularla nasıl sahaya çıkıyor?

- Fatih Terim kenarda olsaydı, Eren Derdiyok’u penaltı pozisyonundan sonra oyundan alırdı. Çift vuruş pozisyonunda, top kafayla oynamak mesafesinde mi, ayakla oynama mesafesinde mi, buna bakmak lazım. Penaltı ise doğru.

10 TANE EREN DERDİYOK EDER...
- Diğerinde Eren Derdiyok orada topa vurdu, orada topa öyle vurulmaz. O pozisyonda topa vurmaya da gerek yok. Eren’in ayağı Necip’e geldi. O pozisyon penaltı değil.

- Beşiktaş ya da Galatasaray’dan biri şampiyon olacaksa vah Türk futbolunun haline. İşte Türk futbolu bu. Kaliteye bakın. Ayağına top yakışan 3-4 tane adam var.

- Galatasaray’ın Eren Derdiyok’u hastaneye gönderip beyni ve yüreği var mı diye film çektirmesi lazım. O penaltıdan sonra Eren’i 10 kişi kalsam alırdım. Muğdat, 10 tane Eren Derdiyok eder.

"Galatasaray'ı kimse yok sayamaz!"Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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