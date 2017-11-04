Olay sözler! Dikiş tutmuyor, git artık Aykut...

İşte, Erman Toroğlu'nun yorumları...

- İlk 45 dakika boyunca oyuna hakim olan taraf Osmanlı. Oyunu yönlendiren Osmanlı, golü atan Fenerbahçe. İlk yarıda maçın oynanma şekline göre, Fenerbahçe'nin 1-0 önde olması büyük avantajdı.

- Fenerbahçe'de iki kalecinin olması her zaman avantaj. Muslera, eski Muslera değil. Volkan iyi olmaya mecbur, yoksa oynamayacak.

- Fenerbahçe'de dönecek, araya top atacak Valbuena'dan başka kim var? Yok. Ozan bir tane top attı, bir tane de top atsın. Fenerbahçe'nin orta sahasının bu olmaması lazım. Fenerbahçe'nin defansının bu olmaması lazım.

- Fenerbahçe tat vermiyor. 'Oh be, Fenerbahçe ne güzel oynadı' dedirtmiyor. Şu futbola seyircisi gelmez. Valbuena çıktıktan sonra hiç top yapamadı Fenerbahçe. O çıktıktan sonra oyunun kontrolü tamamen Osmanlı'ya geçti.

- Fenerbahçe'nin şekli yıllardır bu değil. Fenerbahçe, tekniği üst düzey oyunculardan kurulu bir takımdı. Bu tip bir takım istemez Fenerbahçe seyircisi.

KALSIN DİYENLERE BAKALIM...

- Aykut Kocaman'ın iki sakatlık sonrası oyuncu değiştirme hakkı kalmadı. Valbuena ve Isla'nın adele sakatlığı yaşaması enteresan. Ben bunun hesabını hocadan, fizyoterapistten sorarım..

- İlk yarıda oyunculardan itiraz yoktu. 3 hafta Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu böyle devam etsin, ateş etsin, oyuncular kafalarını kaldıramaz.

- Aynı kadınla ikinci kez evlenirsen olacağı bu. Dikiş tutmuyor, git artık Aykut.

- Bir anket yapalım şimdi, Aykut kalsın diyenlerin yarısı Galatasaraylı,Beşiktaşlı çıkar. Kocaman, Galatasaray takımı balon gidiyor' diyor, 'çok kolay takımlarla oynadı' diyor, şimdi oynadığı takım ligin sonuncusu.

- Aykut Kocaman'ın kenarda duruş şekliyle, oyuncuların sahada oynayış tarzı aynı. Osmanlı elinden kaçırdı Fener'i

AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ