Olay sözler... 'Cocu 7 ayda kovulmazsa ayakkabılarımı yerim!'
Cocu için bir Ajax taraftarı bu iddiayı ortaya attı, Fenerbahçe’nin eski antrenörü de devreye girdi.
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Phillip Cocu'yu resmen açıklamadı ancak Hollandalılar, genç teknik direktörün İstanbul'daki geleceği için papatya falı açmaya başladı.
Bir Ajax taraftarının, "Cocu 7 ay içinde kovulmazsa ayakkabılarımı yerim!" iddiası günün en fazla yorum yapılan sosyal medya mesajı oldu.
Deskundige isimli hesabın sosyal medyada başlattığı bu iddiaya Advocaat'ın yardımcı antrenörü olarak Fenerbahçe'de çalışan Mario Been esprili bir yorum bırakıp, "Bildiğimiz ayakkabı değil mi? Pastadan yapılmış olmayacak" dedi. (Sabah)
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