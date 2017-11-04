Olay sözler! Caner, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeli...

Karar, nereden bakarsan bak, hukuka aykırı… İşin özeti şu: Caner'e hakem ve gözlemci raporlarında yazmadığı sürece hiçbir kurumsal ceza verilemez. Görüntü eskiden hakemin ya da gözlemcinin raporunda olması kaydıyla yardımcı kanıt olarak kullanılıyordu. Tek başına değil…

Tek başına kanıt olarak kullanılması hukuka aykırı, yani federasyonun yeni yaptığı yönetmelik hukuka aykırı... Niye? Türkiye Ligi'ni ya da Türkiye Kupası'nı ya da resmi maçları yayıncı kuruluşa emanet ediyorsun. Yayıncı kuruluş istediği görüntüyü kullanır. Uğur'a 6 maç ceza verdirir, bin beterini yapan Hıncal'ın görüntüsü bende yok der, sıyırır. İkinci olarak yayıncı kuruluşun kasıtlı olmadığını düşünelim.

ADALET TERAZİSİ...

Maç var, 18 kamerayla izleniyor. Başka maç var 8 kamerayla, bir diğerinde kamera yok. Yani kameraların olmadığı bir maçta her şey serbest, 18 kameralı maçta çok dikkatli olmak zorundasın. Böyle hukuk olmaz! Adalet terazisini gözü bağlı kadın dengede tutar.

O dengede kalması için herkesin koşullarının eşit olması lazım, bir. O teraziyi tutanın da tarafsız olması lazım, bu da iki. Durum açıkça meydandayken kimse alavere dalavere yapmasın. Bu karar hukuksuzdur. Ceza hukukunun bütün ilkelerine aykırıdır. Caner, Anayasa Mahkemesi'ne kadar gider, gitmeli.(Sabah)