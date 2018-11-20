Olay sözler... 'Aziz Yıldırım 1 gitti, Aziz Yıldırım 2 geldi!'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ağır sözlerle eleştirdi...
İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...
- Sen taraftarın 30 TL'lik pankartlarına "Parayı nereden buluyorsunuz da yapıyorsunuz" dersen onlar da sana "Fikret paralar nerede" der...
- Aziz Yıldırım 1 gitti, Aziz Yıldırım 2 geldi. Hiç farkı yok. Ama görüntüde ömrü kısa sürecek.
- Cebindeki 3 kuruş parayı maça girmek için harcayan seyirciyi hakir görürsen 30 TL'ye 40 TL'ye yapılan pankartlar için "Bu paraları nereden buluyorsunuz" dersen onlar da sana "Fikret paralar nerede" derler..
- Sana soruyorlar Fikret Orman'ın Divan'daki konuşmasının bir kısmını dinledim. Hep şunu söyledi. "Biz bu duruma neden düştük?"
- Allah, Allah.Zaten taraftar soruyor "Neden düştük biz bu duruma" diye. Sen de taraftara soruyorsun, olacak iş değil.
- Biz bu duruma niye düştük sorusuna cevabı verecek ilk adam sensin. Ama o Beşiktaş camiasına soruyor. (Fotomaç)
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