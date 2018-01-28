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Olay sözler! Palabıyık algılardan etkilenmiş!

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi...

Hürriyet Haber
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İşte, Ahmet Ercanlar'ın dev maçın ilk 45 dakikasıyla ilgili görüşleri...

- Nasıl bir maç seyrediyoruz?
- İlk devrede Fenerbahçe tam bir deplasman takımı gibiydi. Oyunu tamamen kontrol etti. İsmail son anlarda golü atsa plan tamamen tutacaktı. Ama o gol kaçınca sanki emekler boşa gitti.

- Sert geçiyor maç?
- Alper’e Kucka’nın yaptığı hareket tartışmasız bir kırmızı kart. Hafta boyunca hakem algıları yapılıyor ve sonuçta hakemler etkileniyor. Son 4 Fenerbahçe-Trabzon maçında Ali Palabıyık’ın görev yapması büyük gariplik.

- Hamleler ne olur?
- Kocaman sahada istediklerini gördü. 70. dakikadan sonra Valbuena hamlesi ile maçı kopartmayı planlayacaktır. Trabzonspor hiç de iyi değil. Bunda Fenerbahçe’nin alanı çok iyi daraltması da etken. Rıza Çalımbay da mutlaka oyuna müdahale edecektir.

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