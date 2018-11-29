Olay paylaşım! Schalke ve Lokomotiv arasındaki mesajlaşma...
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile Schalke gruptan çıkmayı garantiledi.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova ise Avrupa Ligi için mücadele edecek.
Son maçta karşılaşacak Schalke ile Lokomotiv ekiplerinin sosyal medya hesapları arasındaki diyalog dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildi ve 4 puanda kalarak üst tura çıkma şansını kaybetti.
Lokomotiv'in Galatasaray'ı yenmesiyle ise Porto ve Schalke, 5. maçlar öncesinde 2. turu garantiledi.
Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ı yenmesinin ardından Schalke, Twitter'dan Lokomotiv'i tebrik etti.
Lokomotiv Moskova ise son maçta karşılaşacakları, gruptan çıkmayı garantileyen Schalke'ye "Rica ederiz beyler, o zaman 11 Aralık'ta ne yapmanız gerektiğiniz biliyorsunuz" diye yanıt verdi.
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