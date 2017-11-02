Olay paylaşım! Cenk Tosun çılgınlığı...

Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde Vodafone Park’ta Monaco ile 1-1 berabera kalarak namağlup unvanını koruyan Beşiktaş’ta gecenin adamı yine Cenk Tosun oldu… Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde görev aldığı daha önceki 3 maçta da gol atmayı başaran Cenk, dün akşam da boş geçmedi.

Attığı penaltı golüyle beraberliği getiren milli futbolcu 4’te 4 yaparak Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi başarısına müthiş bir katkıda bulundu. Son iki sezondaki gol sayısını da 5’e yükselten Cenk, Oktay Derelioğlu’nu geçerek Beşiktaş’ın Devler Ligi’ndeki en golcü oyuncusu oldu.

Maçın ardından Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan Cenk Tosun paylaşımı da gecenin en çok dikkat çeken olayı oldu. Monaco’ya attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol krallığı yarışının içine giren tecrübeli oyuncu için gözlük efekti kullanan hesap ‘4 maç 4 gol’ mesajı paylaştı. (Skor)