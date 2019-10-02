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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
02.10.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Olay Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...

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Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yankılanıyor. Konuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarları büyük bir heyecana sevk etti.

Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.

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Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.

Topçular'daki sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan ancak bitmek bilmeyen sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki 10 numaranın haftalık 350 bin sterlinlik maaşı da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ada basını, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan yıldız ismi gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.

Olay Mesut Özil iddiası Fenerbahçe...

Olay Mesut Özil iddiası Fenerbahçe...

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